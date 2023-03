Motorrijden met 130 km/u is erger dan niet voorrang verlenen

Wat is erger? Motorrijden met 130 km/u door een woonwijk of niet voorrang verlenen?

Wie is er schuldig als beide partijen fout zijn? Omdat dat we alles op het internet zoveel mogelijk willen polariseren, zijn er altijd plofkraakplegers in dikke auto’s die arme wasberen aanrijden op een woonerf. Dat is makkelijk de schuldige aanwijzen.

Maar vaak is er toch een beetje meer nuance (en kennis) nodig om over de zaak te kunnen oordelen. In 2020 gebeurde er in Eindhoven een erg ongeluk. Een motorrijder werd aangereden door een overstekende motorscooter. De motorrijder reed te hard, maar de motorscooter gaf geen voorrang. Wie is er dan de schuldige? In principe zijn beide schuldig, want beiden hebben een fout gemaakt. Het nadeel voor hen is dan de schade. Ben je niet allrisk verzekerd, dan draai je zelf op voor de kosten.

Wie is er schuldig(er)?

De motorrijder in kwestie vond dat het hij het sowieso niet was. Hij vindt namelijk dat hij recht heeft op een gedeelte van de schadevergoeding. Hij had immers voorrang. Ondanks dat de motorrijder te hard reed, vind hij dat de scooterrijder beter had moeten opletten en niet zomaar de weg op had moeten rijden.

Normaal gesproken klopt dit overigens wel. Een voorrangsfout weegt vaak zwaarder dan een snelheidsovertreding. Nu zijn er niet heel erg veel gradaties qua voorrangsfouten (je geeft het wel of niet), maar qua snelheid is het wel het geval en dat is de reden dat de rechter de motorrijder in het ongelijk heeft gesteld.

Motorrijden met 130 is dus te hard in de bebouwde kom

Want is er eigenlijk wel sprake van een voorrangsfout als je met hoge snelheid aan komt zetten? In dit geval reed de motor 130 km/u op een gedeelte waar hij 50 km/u mocht. Dat is 80 km/u te hard. De rechter oordeelt dat de motorscooter nooit de snelheidsduivel had kunnen zien aankomen. Volgens de rechter is 130 km/u binnen de bebouwde kom niet een snelheid waarmee andere verkeersdeelnemers rekening dienen te houden.

De hoge snelheid heeft er voor gezorgd dat de motorrijder in kwestie mede verantwoordelijk is voor het ongeluk. De motorrijder kreeg dan ook nul op zijn rekest. Dat niet alleen, de rechter van de advocaten-kosten van 20 uur á 270 euro per uur iets aan de hoge kant voor eenvoudige zaak als deze.

Afbeelding: archieffoto

Via: Eindhovens Dagblad.