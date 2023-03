Je Tesla op zijn kop rijden, het kan!

Je kan een Tesla op zijn kop rijden. Wie had dat gedacht?

Wat kun je allemaal doen met een Tesla Model 3? Er zijn al talloze video’s op YouTube van mensen die er ‘bijzondere’ dingen mee doen. In de meeste gevallen is het allemaal niet zo heel erg bijzonder. Je kan er een bodykit op zetten, andere wielen of de auto aan Misha meegeven om over de Nürburgring te knallen.

Uiteindelijk wil je meer bijzondere dingen zien en dan kom je uit bij het YouTube-kanaal van WhistlinDiesel. Daar vroegen ze zich af hoe stevig Tesla’s in elkaar zitten. In plaats van een duurtest verslag doen ze precies wat iedereen wel wil proberen: zonder nadenken stomme dingen doen.

118 inch wielen

Nu is er al een Russische site die auto’s vernietigt (op dit moment zijn ze met andere dingen bezig), dus in dit geval kun je voldoende sloop-content vinden. Zo rijden ze met de Tesla over hobbels, door deuren en over een schoolterrein. Grappig bedoeld, maar het werkt niet echt op de lachspieren.

Nee, de reden dat de video graag met jullie delen is de nieuwe set wielen. Er is gekozen voor enorme paardenkarwielen of waar ze dan ook onder vandaan komen. Kijkers van het kanaal kennen het wel.

Ze hebben het ook gedaan met een GMC pickup en Dodge Challenger Hellcat. Dat waren nog wielen van een enigszins normaal formaat. Ditmaal hebben de wielen een diameter van dik 3 meter. Dat is 118 inch!

Tesla Model 3 op zijn kop

Uiteraard ziet het er mega-maf uit. Maar het wordt nog maffer. De enorme wielen geven heel erg veel bodemspeling. Dermate veel dat je de Tesla Model 3 ook op zijn kop kan rijden. En jawel, dat gaan ze dus ook doen. Waarom? Geen idee.

Het dient geen enkel nut. Maar het is grappig om te zien dat ondanks alle vernuftige software een Model 3 op zijn kop dus gewoon blijft functioneren. Want sturen, gasgeven en remmen lukt namelijk gewoon, terwijl je hoofd volloopt met je interne bloedvoorraad.

Je kan de beelden hieronder – in de baas zijn tijd – bekijken. Dat hebben wij immers ook gedaan:

Foto en videocredits: WhistlinDiesel

