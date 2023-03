O nee: Max Verstappen ziek?!

Niemand is immuun voor buikgriep, ook Max Verstappen niet.

Autoracen is dan wel geen echte sport volgens sommigen, maar je moet alsnog fit zijn om een F1-auto te stappen. Dat was voor Max Verstappen niet het geval de afgelopen dagen. Ook een kerngezonde jongeman als Max is wel eens ziek.

Op Twitter laat Max Verstappen weten dat hij de afgelopen dagen met buikgriep kampte. Hij had eigenlijk vandaag al op het circuit moeten zijn, maar is vanwege zijn maagklachten nog niet op het vliegtuig gestapt.

Gelukkig hoeven we ons niet al te veel zorgen te maken over de toestand van Max. Hij laat in het Twitter-bericht namelijk weten dat hij zich weer beter voelt. Hij vertrekt een dag later en zal vrijdag alsnog in Saoedi-Arabië neerstrijken. De reservecoureurs hoeven dus nog niet klaar te staan.

Het zou wel een interessante race opgeleverd hebben als Max Verstappen uit was gevallen, want Charles Leclerc moet 10 plaatsen grindstraf incasseren. Dan zou het opeens tussen Perez, Sainz en Alsonso gaan voor pole position. Maar zoals het er nu voor staat wordt het gewoon weer Max.