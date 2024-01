Lexus NX 450h+ wordt in één klap 12 mille goedkoper

Sta je op het punt een Lexus NX te kopen? Dan hebben we goed nieuws. Heb je er net één gekocht? Dan niet.

Forse prijsverlagingen zijn tegenwoordig geen onbekend fenomeen, met name in de tumultueuze EV-markt. Vanochtend schreven we nog over de elektrische Lexus RZ, die enkele duizenden euro’s goedkoper wordt. Lexus gooit echter niet alleen de prijzen van de RZ omlaag.

De NX wordt ook flink goedkoper, zo meldt Lexus. Waar je vorig jaar nog €73.995 moest aftikken voor de instapversie, wordt dat nu maar €64.995. De NX wordt dus in één klap €9.000 goedkoper. Bij de duurdere versies is het verschil nog groter: de NX 450h+ (de plug-in hybride) wordt zelfs €12.000 goedkoper.

Waar je bij de instapversie van de Lexus RZ (waar we vanochtend over schreven) nog stoffen bekleding en handmatig verstelbare stoelen krijgt, kom je in de instapversie van de NX niks te kort. Kunstleder, elektrisch verstelbare stoelen, stoelverwarming voor, 18 inch lichtmetalen velgen: het zit er allemaal op.

Prijsvergelijking

Voor de prijsvergelijking pakken we een keer niet de instapper, maar de plug-in hybride (de NX 450h+). Dit is relatief gezien de beste deal en dit is ook de variant die het meest in prijs gezakt is. De Lexus NX 450h+ is tevens een oude bekende, want deze hadden we in de Autoblog Garage als duurtester.

Dit zijn de belangrijkste rivalen van de Lexus NX 450h+:

Volvo XC60 T6 AWD (350 pk): €59.995

BMW X3 xDrive30e (292 pk): €67.375

Lexus NX 450h+ (309 pk): €70.995

Audi Q5 50 TFSI e (299 pk): €71.190

Mercedes GLC 300 e (313 pk): €74.941

Je zou verwachten dat de Lexus NX met zo’n stevige prijsverlaging meteen de goedkoopste is van het stel, maar dat is niet het geval. Dat is de Volvo voordeliger is viel te verwachten, maar ook de BMW X3 is goedkoper. We moeten er wel bij zeggen dat de NX 450h+ standaard als Luxury Line wordt geleverd en heel goed in de spulletjes zit. In dat licht beschouwd is de Lexus toch geen slechte deal vergeleken met de Duitse concurrentie.