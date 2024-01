Tim en Tom Coronel rijden motorrijder aan

De Dakar-etappe van vandaag verliep niet helemaal vlekkeloos voor de gebroeders Coronel.

Op dit moment is de Dakar Rally in volle gang en ook de gebroeders Coronel zijn weer van de partij. Zoals altijd zit de stemming er weer lekker in bij Tim en Tom, maar Dakar-rijden blijft ook een gevaarlijke bezigheid. Met name voor motorrijders. Dat bleek vandaag maar weer eens.

De gebroeders Coronel zijn tijdens de etappe van vandaag namelijk in botsing gekomen met een motorrijder. Dat laat Tom Coronel weten in een video op zijn social media. Gelukkig is de botsing met een sisser afgelopen, want de motorrijder kon zelfstandig zijn weg vervolgen.

Toch moet het een flinke klap zijn geweest want de motorrijder belandde op de voorruit en liet daar een enorme barst achter. Team Coronel heeft nog geen beelden van de crash zelf gedeeld, maar die krijgen we als het goed is later nog te zien.

Motorrijders blijven natuurlijk de meeste kwetsbare doelgroep onder de Dakar-deelnemers. Van de 14 doden die er de laatste 10 jaar zijn gevallen, ging het in 13 gevallen om een motorrijder. De dood van Edwin Straver in 2022 ligt nog vers in het geheugen. Iedereen mag dus heel blij zijn dat deze aanrijding zo is afgelopen.

De motorrijder in kwestie wist vandaag gewoon de finish te halen en werd daarbij opgewacht door de gebroeders Coronel, zoals te zien in de video. Als is de vraag of hij zat te wachten op een overenthousiaste en filmende Coronel…