Motorroutes voor de nazomer - Autoblog.nl

Stiekem ook erg geschikt voor de auto.

Het werd de laatste tijd al wat kouder en misschien behoor jij tot de groep motorrijders die de binnenvoering alweer met grof geweld terug in de motorjas heeft geplaatst. Nou, haal die er maar snel uit want het wordt vandaag perfect motorweer. De komende dagen wordt het zelfs boven de dertig graden. Tijd voor ons om wat leuke motorroutes voor de komende dagen op een rijtje te zetten. Mocht je dit nu lezen en niet in het bezit zijn van een motor, troost je! Deze routes zijn ook prima te rijden met de auto.

Oudere ‘motorroute’: De Mergellandroute

De Mergellandroute is al een oudje en is een route die ook geliefd is onder andere weggebruikers. Het nadeel is dat je dus net wat meer rekening met fietsers en auto’s moet houden. Maar gelukkig is het niet voor niets een ontzettend populaire route. Mocht je niet in het bezit zijn van een navigatiesysteem is deze route ook zeer geschikt. De 111 kilometer lange route wordt namelijk aangegeven met speciale zeshoekige bruine bordjes. Het is soms wel even goed zoeken want de bordjes hangen op verschillende hoogtes. Er is veel te doen in het Zuid-Limburgse heuvelland dus een goed excuus om de wederhelft ook mee te nemen op de motor. Cultuur snuiven bij het Drielandenpunt of een bliksembezoek aan Maastricht bijvoorbeeld. En ook niet onbelangrijk: de ‘motorroute’ komt langs voldoende terrasjes om de innerlijke mens te verwennen. Prima route om er een leuk dagje uit van te maken met het lekkere weer van de nazomer dus!

Een grotere motorroute naar de Nürburgring

Waarschijnlijk hoeven we je niet te vertellen waarom je richting de Nordschleife zou moeten rijden. De heenweg is al genieten, het circuit ligt namelijk midden in de Eifel. Als je je eenmaal begeeft op een van de toeschouwersplaatsen waar deze motorroute je langs stuurt kun je de nodige exoten spotten. Mocht je nu echt voldoende ballen hebben kun je ook zelf op de Nordschleife sturen. Weeg van te voren goed af of je dit gaat doen en verdiep je dan op zijn minst in hoe het circuit eruit ziet. Er rijden veel auto’s en niet alle rijders zijn ervaren coureurs. Daar komt bij dat je meestal niet verzekerd bent en dat de kosten van een crash niet alleen bij je eigen vervoersmiddel blijven. Maar, dan kun je wel een sticker op je motor plakken en pronken met het feit dat je de Grüne Hölle hebt getrotseerd. Check van tevoren wel even of er een Touristenfahrt mogelijk is. Het navigatiesysteem kun je op het circuit ook laten zitten. Omdat het officieel een openbare weg is kun je de blinde bochten toch een klein beetje inschatten. Mocht je voor de veiligste keuze gaan en vanaf de zijlijn toekijken heb je gegarandeerd ook een leuke dag. De motorroute zelf telt 316 kilometer en start in het zuidelijke deel van Limburg. Er zitten veel verschillende soorten bochten in, waaronder ook wat haarspeldbochten.

Foto: [email protected]autojunk

Toerist in eigen land met de Bollenstreek

Bussen vol met toeristen bezoeken jaarlijks de Bollenstreek. En dat heeft voornamelijk te maken met de grote bloemenvelden. Nu hebben wij heel weinig kennis van flora en fauna maar wat speurwerk helpt ons een handje. In de nazomer hoef je geen tulpenvelden in bloei te verwachten maar staan er nog wel zomerbloemen zoals de Dahlia in bloei. Toerist in eigen land spelen door jouw motor op de gevoelige plaat vastleggen met de kleurrijke achtergronden is dus mogelijk. Nog mooier is het om het gewoon met je eigen ogen te beleven. Deze route neemt ook nog een stukje kust mee waardoor je kunt uitwaaien met de temperaturen van de komende dagen. In nog geen honderd kilometer geniet je met deze motorroute van de bloemetjes en de zee en eindig je in onze hoofdstad.

De Lek en Linge Route

Het leukste aan motorrijden: de bochten. En daar zijn er in de dijkweggetjes van de Lek en Linge motorroute genoeg van. Verder kom je met deze route langs heel veel weilanden en boerderijen. Het leuke is dat het rivieren- en polderlandschap afwisselt met oude dorpen en stadjes. Naast de leuke kronkelige weggetjes valt er dus nog voldoende te zien. En natuurlijk ook tijdens deze motorroute spelen we toerist in eigen land: genoeg molens te tellen. Daar heb je genoeg tijd voor gezien de route maar 107 kilometer lang is. Er liggen wel wat drempels op de route maar de mooie omgeving maakt dat meer dan goed. Motorrijders zijn niet op alle plekken op de dijk geliefd en op zondag zijn niet alle eetgelegenheden geopend. Vooraf verstandig om een lunch even te plannen voor deze bijzondere motorroute.

Ga jij na het bekijken van de routes de binnenvoering weer uit de motorjas ritsen en stap jij vandaag nog op (of in) voor een leuk ritje?