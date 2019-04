Levensgrote LEGO auto’s zijn nu een dingetje

Zie hier een Honda Civic Type R van LEGO!

Niet eerder was de autoindustrie en de wereld van de LEGO zo nauw met elkaar verbonden. Het aantal automotive LEGO creaties vliegen je om de oren. Het begon met een levensgrote Bugatti Chiron van LEGO, recent een McLaren Senna en nu is het de beurt aan een Honda Civic Type R.

De LEGO hot hatch werd gebouwd in Australië en Honda gaat in het land toeren met het enorme stuk speelgoed. Publiek kan de LEGO Civic Type R op 28 april voor het eerst zien tijdens de “Lego Masters” show. Professionals die de auto gebouwd hebben hadden 320.000 LEGO-blokjes nodig om de creatie te realiseren. Een toevalligheid is dat precies deze generatie Civic Type R ook goed is voor 320 pk in vermogen.

Om al die honderdduizenden bouwstenen op de juiste plek te krijgen waren 1.300 manuren nodig. In totaal werkten negen mensen aan de auto, onder leiding van LEGO expert Ryan McNaught. Tof beroep trouwens, voor je werk met LEGO spelen. Het project schijnt een uitdaging geweest te zijn door de vele vormen van de Civic Type R. Dat gezegd hebbende. Een Chiron of Senna zal ook geen makkie geweest zijn.

De auto kan tot leven komen door middel van ingebouwde lampjes die vanaf een iPad te besturen zijn. Onder meer de koplampen, mistlampen en remverlichting zijn los van elkaar te bedienen. De LEGO Civic Type R weegt 1.300 kg en komt zo dicht in de buurt van een echt exemplaar. Een video van deze Type R check je op Autojunk.