Move over, Rolls-Royce: dit is de stijlvolle luxeauto die je wil

Aan ambitie geen gebrek bij deze nieuwe Amerikaanse startup: deze luxeauto wil jij straks ook hebben.

Vroeger was alles beter, tenminste, zo denken we vaak. Wanneer het aankomt op de tijd van coachbuilding in de jaren ’30 is het wel zo dat auto’s zo sierlijk lastig na te maken zijn. Uiteraard is de algehele stijl van autodesign geëvolueerd en is het zeker niet zo dat er nooit meer iets moois uitgekomen is. Maar de mooie, Art Deco-achtige stijl die in de jaren ’30 veel werd toegepast, blijft uniek.

Dacora

Kun je dat naar het heden brengen? Je kan het altijd proberen. Een Amerikaanse startup genaamd Dacora laat zien hoe het wordt. Hun eerste model, voor zover bekend nog naamloos, moet een ode zijn aan deze goede oude tijd van auto’s ontwerpen. Maar dan gecombineerd met ‘de wetenschap van de moderne tijd’.

EV

Daarom zullen we je gelijk maar even uit de droom helpen: de Dacora wordt een EV. Om maar even te beginnen met de specs, want die zijn er al: ongeveer 650 km rijbereik, een gewicht van 2.950 kg (ja, echt), 1,15 meter aan beenruimte achter en e-motor(en) goed voor 800 pk. Oh ja, en een beoogd prijskaartje van een half miljoen. Dan weet je het maar vast even.

Styling

Het speerpunt van de Dacora moet dan ook de styling zijn. Klassiek vormgegeven, ronde koplampen en achterlichten, een bijzonder silhouet met een soort kattenrug aan de achterkant, en natuurlijk die uitgesproken wielkasten, met zelfs een dichte set wielkasten achter. Zilveren details aan de onderkant van de bumpers moeten het gevoel van oude chromen bumpers emuleren.

Het pronkstuk van de Dacora wordt natuurlijk die motorkap. Deze is vervaardigd uit notenhout, met de hand bewerkt en op maat gemaakt. Andere houtsoorten zijn ook een optie. Het houtthema gaat verder in het interieur, waar hout een grote rol speelt in de aankleding van het dashboard en de middenconsole, evenals een soort deck achterop alsof het een boot is. De plaatjes zijn niet kraakhelder (ze staan op de website alleen in lage resolutie), maar het lijkt erop dat Dacora experimenteert met een soort ‘doorschijnend’ hout om de rol van infotainment op zich te nemen. Een mooi idee, want dan spelen verjarende schermen geen rol. Al lossen Bentley en Rolls-Royce dat weer op door het scherm te kunnen inklappen achter een houten paneel. Toch een leuke oplossing.

Van alle EV-startups die we recent te zien krijgen, is de Dacora wel eentje waar we meer van willen zien. Laten we hopen dat het niet bij luchtfietsen blijft.