Voor zo weinig geld kun je de leukste moderne EV kopen

De leukste moderne EV treedt het territorium van zeer vriendelijke prijzen binnen.

Er lijkt nog een soort schuldgevoel te heersen rondom EV’s bij petrolheads. Een auto is vrijwel altijd “niet verkeerd, komma, voor een EV”. Of “als ik dan een EV zou MOETEN kiezen, dan maar die”. En ja, elektrische auto’s mogen dan helemaal geen slechte producten meer zijn, rasechte liefhebbers kunnen dat gevoel van een lekker motorgeluid en mechanische componenten vaak vrij irrationeel benaderen. Je wil het gewoon, of het nou verstandiger is of niet.

Kleine EV’s

Logischerwijs zou je zeggen dat je ook moet beginnen bij kleine auto’s. Goedkope gebakjes waar toch al geen bijzondere motor in ligt, waar een EV eigenlijk gewoon op elk meetbaar vlak beter is. Bij dat soort auto’s speelt gevoel toch nauwelijks mee. De grap is dan ook dat vele van die kleine autootjes best wel unaniem geliefd worden. Denk recent aan de Renault 5, of de Fiat Topolino. En toen EV’s net heel serieus genomen werden, had je ook een duidelijk voorbeeld van Honda.

Honda e

Op basis van een guitige concept met knipogen naar de eerste Honda Civic, was de eerste serieuze EV van Honda genaamd ‘e’ een leuk ogend autootje. En met serieuze potentie, want er zaten een aantal futuristische details op. Cameraspiegels, verzonken deurgrepen, een grote horizontale schermpartij en een mooi, opgeruimd dashboard. Het heeft iets Renault 5-achtigs, maar dan in 2020. Waarom weet de Renault 5 dan zo goed te scoren, en de Honda e niet?

Omdat de specs nogal tegenvallen. De 35 kWh grote accu wist je op een goede dag 220 kilometer ver te krijgen. Met 154 pk (wel op de achterwielen #premium) was het ook geen strepentrekker. Echt groot was ‘ie ook niet, maar toch groter dan je wellicht denkt. Maar het ergste van alles: de nieuwprijs was 35.000 euro of bijna 40 mille voor de Advance-versie. En dit is in 2020, net voordat opeenvolgend corona en alle oorlogen de economie lekker op zijn gat leggen. Volgens de inflatiecalculator is die 35.000 euro nu bijna 45.000 euro. En dan moet je beseffen: een auto die specs heeft die nét goed genoeg zijn voor een tweede auto, moet dat meer kosten dan je eerste auto?

Honda e op Marktplaats

Het zorgde er in ieder geval voor dat Honda de e vier jaar verkocht, en niet met overtuigend succes. In Nederland zijn er zo’n 170 verkocht, waarvan meer dan 100 in het debuutjaar 2020. Op de occasionmarkt vind je nog wel eens een Honda e en dan wordt de deal alweer een stuk interessanter. De goedkoopste van Nederland is dit witte exemplaar. Deze komt uit 2020, heeft 46.500 kilometer gelopen en je mag de tweede eigenaar worden. Een nog best wel onaangetaste staat voor een vijf jaar oude auto.

Kopen

En de kosten van de Honda e op Marktplaats? 16.995 euro. Ruim 20.000 euro minder dan een nieuwe. En de Honda e oogt absoluut niet oubollig en zoals gezegd is dit exemplaar ook nog best fris voor het feit dat hij 60 procent van zijn waarde is verloren. Het interieur is lekker recht-toe-recht-aan, maar je krijgt dus de wereld aan schermen inclusief schermpjes voor de spiegels. Leuk feitje dat we niet onbenoemd willen laten: de Honda e heeft naast je gebruikelijke 12V- en USB-aansluitingen ook een 230V-aansluiting en een HDMI-poort. Mocht je je vervelen tijdens het laden: daar past zo je Xbox in. Of een decoupeerzaag, voor het geval je nog even wil figuurzagen terwijl je Honda e wat procentjes bijlaadt.

Voor 17 ruggen is de propositie van deze auto ineens helemaal zo gek niet meer. Als tweede auto best een optie op deze manier. Nadeel is wel dat we verwachten dat de bodem nog zeker niet bereikt is qua afschrijving. Maar goed, het moet ook een beetje leuk blijven. Scoor de goedkoopste Honda e op Marktplaats!