AB-lezer over zijn werk als Aero Engineer bij Force India F1

Nederlanders zitten overal.

Hoe toevallig, nog voordat we wisten welk werk Sebastiaan deed, gaven we hem de tweede prijs voor zijn klassering in het F1 teammanager spel. De prijs bestond uit het boek van Adrian Newey (‘The World’s Greatest Formula 1 Designer’): How to build a car. Het meest bijzondere was dat hij het boek nog niet gelezen had:) Maar goed, toen we eenmaal met hem in contact waren, leek het ons leuk om te achterhalen hoe hij aan deze functie is gekomen en welke opleiding(en) hij heeft gevolgd. Net zoals we deden met die andere Nederlanders. Here we go:

– Wat is je naam en huidige functie?

Mijn naam is Sebastiaan Meijers, ik ben Aero Performance Engineer bij Sahara Force India F1. Mijn taak is het analyseren en presenteren van de aerodynamische data voor de optimale setup en designrichting. Deze data komt niet alleen van de auto op het circuit, maar ook uit de windtunnel en CFD (computational Fluid Dynamics) simulaties. Op de vrijdagen van de race-weekenden testen we verschillende afstellingen van de auto en nieuwe onderdelen. De data krijgen we live door in Engeland, die analyseren we en we geven feedback over de beste onderdelen en setup aan de engineers op het circuit. Deze analyse wordt ook doorgegeven aan de designers, zodat zij weten welke richting ze op moeten met ontwerpen.

– Waar heb je hiervoor gewerkt en hoe kreeg je je huidige baan?

Dit is mijn eerste echte baan na mijn studie. Tijdens mijn studie heb ik verschillende bijbaantjes gehad, waaronder Assistant R&D Engineer bij een offshore bedrijf. Ik had altijd een vrij duidelijk idee van wat ik later wilde gaan doen en dat was een technische functie in de motorsport. Ik ben tijdens mijn afstuderen gaan solliciteren bij bedrijven en teams in verschillende raceklassen, totik een aanbieding kreeg van Force India F1 voor de positie van Aero Performance Engineer. In januari 2016 ben ik begonnen.

– Wanneer begon je passie voor auto’s?

Mijn passie voor auto’s heb ik altijd al gehad. Het zit dus echt in mijn genen. Ik herkende als kind 10 automerken voordat ik 5 gewone woorden kende. Verder heb ik altijd de ladingen autotijdschriften van mijn vader gelezen. Naarmate ik ouder werd ging het van Lego naar modelauto’s en radiografische auto’s bouwen, om zo alle technische aspecten van auto’s te ontdekken. Mijn hele leven volg ik al Formule 1 en motorsport heeft me altijd aangetrokken. Ik ben opgegroeid in Brussel, waardoor Spa-Francorchamps gelukkig nooit ver weg was. Daardoor ben ik zoveel mogelijk naar track days en evenementen gegaan, wat mijn passie alleen maar sterker maakte.

– Welke studies heb je gevolgd?

Na de middelbare school ben ik de Werktuigbouwkunde gaan studeren in Delft. Tijdens mijn studie heb ik verschillende commissies gedaan bij studie- en studentenverenigingen. Samen met de bijbaantjes die ik had, hebben die ervaringen mij heel erg geholpen een bredere skillset te krijgen. Niet alleen technisch, maar ook zeker sociaal. Omdat mijn passie bij de motorsport lag ben ik verder gaan kijken dan Nederland. Engeland heeft een hele grote motorsport cultuur en verschillende universiteiten hebben opleidingen die specifiek op automotive of motorsport zijn gericht. Ik heb mijn MSc. Degree gehaald in Motorsport Engineering in Oxford, waar ik mijn afstudeerscriptie heb ik kunnen doen bij McLaren (aan de McLaren 650S GT3).

– Welk advies zou je geven aan mensen die hetzelfde willen doen?

Een technische studie is essentieel. De precieze studie is niet per se belangrijk, maar wel de manier van denken. Verder is het belangrijk om verder te kijken dan je studie. Zelf ben ik lid geweest van bijvoorbeeld een studentenvereniging en daar heb ik verschillende commissies en besturen gedaan. Door dit te doen ontwikkel je ook sociale en organisatorische vaardigheden, die heel nuttig zijn op het moment dat je gaat werken. In Engeland zijn ze heel erg gefocust op wat voor werk en projecten je hebt gedaan. Daarom is het aan te raden om relevant werk te doen tijdens je studie. Veel van mijn collega’s hebben tijdens hun studie al in de weekenden bij raceteams in de lagere klassen gewerkt, om zo ervaring op te doen.

– Waar ben je het meest trots op?

Ik ben er best trots op dat ik mijn droom heb kunnen waarmaken. De Formule 1 is toch een kleine wereld en het is natuurlijk geweldig dat het is gelukt om daar een baan te vinden, maar ik heb altijd wel geloofd dat het kon. Als ik alles op een rijtje zet dan heb ik misschien geluk gehad, maar ik heb ook de juiste keuzes gemaakt op de momenten dat dat moest.

Werkgerelateerd ben ik het meest trots op wat we met Force India de laatste 2 jaar hebben bereikt: met een significant kleiner budget dan de concurrentie zijn we vierde geworden, achter Mercedes, Ferrari en Red Bull en daarbij hebben we grote teams zoals Renault en McLaren verslagen. De race van Azerbeidzjan in 2016 zal me altijd bijblijven. Dit was de eerste keer dat we daar reden en er waren geen goede data beschikbaar voor het weekend. Elke keer dat de auto binnen kwam moest gekeken worden of alle simulaties nog klopten en of de richting van de setup nog de goede kant op ging. Dat raceweekend is ook het weekend waarin we het meest competitief zijn geweest. Het podium dat we daar behaald hebben is omdat we de snelheid hadden en niet door geluk.

– Welke auto rij je op dit moment?

Ik heb een Ford Fiesta ST (MK7). Het is echt een geweldig autootje dat je helaas weinig ziet rijden in Nederland en België.