Michael Fux kiest wederom voor zeer opvallende kleurstelling

Nee, dit is geen wrap.

Stel: je hebt geld als water en je garage staat al vol exoten. Dan wil je wel eens iets anders proberen. Michael Fux, een ondernemer die hier wel vaker is genoemd, steelt de show tijdens de Monterey Car Week in Californië. McLaren zal namelijk tijdens Pebble Beach Concours d’Elegance de nieuwe 720S van Fux tonen. Het is een opvallend ding geworden.

Fux heeft middels McLaren Special Operations (MSO) een speciale kleur gekozen. De tint luistert naar de naam ‘Fux Fuchsia’ en is in samenwerking met Rolls-Royce ontwikkeld. MSO heeft de tint vervolgens voor deze 720S gebruikt. De steenrijke ondernemer heeft ook de rechten in handen voor deze kleur. Geen andere McLaren mag in deze specifieke tint worden gespoten.

Het bijzondere exterieur werd gecombineerd met een wit interieur. Zo springen de paarse accenten er extra uit. Om het geheel af te maken koos Fux voor witte alcantara vloermatten. Naast paars en wit koos de ondernemer voor nog een derde kleur. De uitlaatsierstukken en raamlijsten zijn in ‘Stealth Grey’ uitgevoerd.

De 720S zal aan de supercar vloot van Fux worden toegevoegd. Het is de vierde McLaren voor Fux. Naast deze 720S heeft hij ook een oranje McLaren MP4-12C, een paarse MP4-12C Spider en een groene P1.