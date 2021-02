Musk: "Gates heeft veel verloren door tegen mij te wedden" - Autoblog.nl

Elon Musk, de nieuwe rijkste man ter wereld, haalt uit naar Bill Gates, voormalig rijkste man ter wereld.

Elon Musk heeft de wereld aan zijn voeten liggen. Misschien moet hij dus toch nog maar eens nadenken over dat plannetje om naar Mars te gaan. De aandelenkoers van zijn bedrijf is inmiddels al ver voorbij gevlogen aan de rode planeet. Velen denken echter nog steeds dat de koers uiteindelijk vooral op weg is naar Uranus. Als in, ze denken dat er een dag zal komen waar het explosief misgaat. Overtuigd van dit geloof, gaan zij ‘short’ op de beurs.

Elon Musk hekelt de ‘shorts’ die tegen hem gokken. En tot op heden, kreeg Musk over het algemeen gelijk. De mensen die hoopten op een neergang van de koers, rookten vaker wel dan niet een zware pijp. Musk is, als dat weer eens publiekelijk gebeurt, absoluut niet te beroerd om dat er even flink erin te peperen. Hij stuurt de armlastige shorts dan bijvoorbeeld met liefde een korte broek op.

Risico is wel dat Elon en in navolging van hem ook zijn discipelen inmiddels iedereen die iets kritisch durft te zeggen over Tesla betitelt als ‘een van de shorts’. De gedachtengang hierbij is dat de enige reden om iets negatiefs over Tesla te zeggen kan zijn dat je er financieel gewin bij zou hebben. Het is ook een mooie manier om ongewenste meningen te invalideren op een niet-inhoudelijke basis. Het kan per slot van rekening simpelweg niet zo zijn dat je het gewoon objectief knaak vindt dat een dak van een auto afwaait, of iets dergelijks.

Nou is het een ding om anonieme Jannen met korte achternamen op Twitter weg te zetten als shorts. Afgelopen week deed Musk echter hetzelfde bij niemand minder dan Bill Gates. Bill had namelijk ergens verteld dat er geen toekomst bestaat voor elektrische trucks. De accu’s zouden namelijk zo fors moeten zijn dat ze te zwaar en te duur worden. Elon Musk stelt bij Joer Rogan echter dat de man die hij nu ingehaald heeft qua vermogen geen idee heeft waar hij het over heeft:

He didn’t know what he was talking about. Probably somebody told him that and he is just not that close to the physics of it. I don’t think he is ill-intentioned here, I just think he doesn’t know what he is talking about. Elon Musk, vindt Bill Gates geen slecht mens maar wel een dommerik

Hoewel Musk zegt dat Bill waarschijnlijk geen slechte wil had, suggereert hij dus wel dat Gates er wellicht ook bij gebaat was om Tesla omlaag te praten. De Muskias heeft namelijk ‘van iemand gehoord’ dat Gates een flinke short positie had/heeft op Tesla en daar dus dik op verliest en/of op verloren heeft:

I also heard that at one point he had a large short position. I don’t know if that’s true or not, but it seems weird. People I know who know the situation pretty well, I asked them ‘are you sure?’ and they said ‘yes, he has a huge short position on Tesla’. That didn’t work out too well. Elon Musk, heeft zelf alleen lange broeken

Waarvan akte.