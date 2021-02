Großartig! De BMW iX komt pas later - Autoblog.nl

De BMW iX komt pas later, dus onze oogballen zijn voorlopig veilig.

De nieuwe elektrische blepper van BMW heeft al behoorlijk wat tongen losgemaakt. Sommigen zeggen dat er niet zoiets bestaat als slechte publiciteit. Daar moet BMW dan wel heel erg op hopen in dit geval. De reacties op het uiterlijk van de iX waren namelijk zo negatief, dat BMW zichzelf een tikje butthurt genoodzaakt voelde zich te verdedigen op de socials. Dat kan alleen maar fout aflopen en dat deed het dan ook. Aan het einde resteerde BMW niks anders dan sorry zeggen.

Maar ja, aan het eind van het verhaal wordt ons dadelijk nog steeds gewoon die iX in de maag gesplitst. En dat is best wel tricky. Het gerucht gaat namelijk dat als je een blinde bocht door rijdt en je daarna direct in de grille van een tegemoetkomende iX staart, je pardoes verandert in steen. Op de redactie zijn we al bezig met de ontwikkeling van een speciale zonnebril om dit te voorkomen. Helaas gaat dat proces voorlopig met vallen en opstaan. Als iemand toevallig interesse heeft in een standbeeld met de vorm van @willeme, mag die een mailtje sturen naar tips@autoblog.nl.

Enfin, het goede nieuws is dat we meer tijd krijgen voor de ontwikkeling. De productie van de iX zou namelijk in de tweede helft van dit jaar beginnen. iXforums weet nu echter te melden dat de productiestart uitgesteld is naar maart 2022. De iX zou daarmee zeker niet de eerste (Duitse) EV zijn waarvan de productie uitgesteld wordt. Maar het is wel de eerste waarvan onze ogen hopen dat van uitstel ook afstel komt. Waarvan akte.