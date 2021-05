Multivan e-Hybrid vervult bijzondere niche - Autoblog.nl

De Multivan e-Hybrid kan een bijzondere niche worden, maar voor ons land een heel interessante!

De Volkswagen Multivan staat te trappelen van ongeduld. Het duurt nog eventjes en dan kunnen we de auto verwelkomen. De nieuwe Multivan zal hoogstwaarschijnlijk een uniek model worden.

Het huidige model is een personenwagen-versie van de Transporter, een bedrijfswagen. Er is al een Transporter T6.1 op dit moment. Deze blijft nog eventjes in productie. Het verwarrende, de Multivan (die op de net vernieuwde T6.1 gebaseerd is) wordt vervangen door een compleet nieuw model. Dat heeft Volkswagen aan Autoblog bevestigd.

Multivan e-Hybrid

De nieuwe Multivan zal gebaseerd zijn op het MQB-platform. Welke versie van het platform is, is nog niet bekend. Het MQB-platform biedt een aantal voordelen. Denk aan een lager gewicht, meer comfort en gunstiger verbruik. Dat gaat nu nog beter worden door een ander MQB-voordeel: de architectuur is voorbereid op plug-in hybride aandrijving.

De bedrijfswagentak van Volkswagen (Volkswagen Nutzfahrzeuge) maakt vandaag bekend dat er ook een ‘e-hybrid’-versie van zal zijn. Op dit moment zijn er twee plug-in hybride-aandrijflijnen die we veel zien: een 1.4 TSI met elektromotor met 204 of 245 pk. Volgens Volkswagen zal de Multivan e-Hybrid elektrisch starten en wegrijden. De verbrandingsmotor zal alleen bijspringen wanneer er meer kracht nodig is of de accu bijna leeg is.

Minder BPM?

Voor Nederland zou deze plug-in hybride versie uitermate goed van pas komen. De huidige Multivan is in Nederland bijna niet te betalen, vanwege de relatief hoge uitstoot in de WLTP-cyclus. De meest eenvoudige diesel braakt al 174 gram per kilometer uit. De goedkoopste Multivan kost op dit moment meer dan 90 mille, waarvan meer dan 30.000 euro enkel en alleen CO2-boete is. Meer dan 11 mille is BTW. Dus iets meer dan een halve ton is voor Volkswagen, de rest gaat naar de staatskas.

De nieuwe Volkswagen Multivan, en ook wellicht de hybride-versie, zal al snel onthuld worden. Over precies 22 dagen is het zover.