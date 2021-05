Dähler X7 M50i komt het dichtst bij de BMW X7M - Autoblog.nl

De Dähler X7 M50i is zo’n foute auto die stiekem best gaaf is.

De BMW X7 is natuurlijk bijzonder fout, eigenlijk. Veel te groot, veel te zwaar en veel te duur. Het is het rijdende equivalent van het strooien met Ruderer Champagne. Het feit dat je je dat kunt veroorloven wil nog niet zeggen dat het niet zonde is. Zowel voor het geld als de benodigde grondstoffen.

En toch hè, deze Dähler X7 M50i is eigenlijk niet zo verkeerd. Dat terwijl het een enorme SUV is met gigantische wielen, matte lak en hoogglans details. Het is niet bepaald het toonbeeld van elegantie. Misschien komt het ook door het formaat van de auto die niet helemaal lekker overkomt op de foto’s. De BMW X7 is namelijk echt bizar groot.

Dähler X7 M50i

Enfin, Dähler heeft er een sportievere auto van gemaakt. Aangezien BMW van huis uit een relatief sportief merk is, is dat geen vreemde gedachte. De auto die de Zwitserse tuners onder handen namen is de BMW X7 M50i Edition Dark Shadow. Dat is het dikste wat je bij Europese BMW-dealers kunt bestellen. Een X7M is niet namelijk (nog) niet mogelijk.

De Dähler heeft de eerste tuningspulletjes al klaar. Laten we beginnen met de motor van de Dähler X7 M50i. De ECU van de 4.4 biturbo V8 is onder handen genomen, waardoor de motor geen 530 pk en 750 Nm levert, maar 630 pk en 830 Nm. Mocht je dat niet voldoende vinden, dat vinden ze bij Dähler ook niet. Een Stage 2-kit is dan ook onderweg. Deze moet zorgen voor 646 pk en 850 Nm.

330 km/u

Prestaties van de Dähler X7 worden niet vermeld, wel dat de snelheidsmeter is aangepast. Deze loopt nu tot 330 km/u. Altijd handig. Wel kun je dankzij een sportuitlaatsysteem je vrouw beter horen thuiskomen. Voor een betere stance is er een verlagingsmodule. De X7 M50i heeft standaard luchtvering en dankzij Dähler is de laagste stond nu nog een stukje lager.

Dan de velgen van de enorme crossover. Rondom zijn de wielen 11 inch breed en meten ze 23 inch in diameter. De velgen mogen dan even breed zijn voor en achter, de breedte van de banden is wél anders. Voor liggen er tamelijk smalle 295/35 23-banden omheen, achter is dat 325/30 23. Je kan kiezen uit twee kleuren: grijs of antraciet.

De onderdelen kun je bestellen op de website van Dähler.