Vernieuwde Opel Combo heeft een geweldige snoet gekregen

Dit is misschien wel de beste neus voor op een bestellert. De vernieuwde Opel Combo heeft een mooie eigen smoel.

Nog niet zo lang geleden kondigde Stellantis niet één, niet twee, maar maar liefst twaalf (12!) facelifts aan! Hoppatee! Het idee erachter was logisch: alle bedrijfsauto’s kregen een opfrisbeurt. Aangezien Citroën, Fiat, Opel en Peugeot allevier drie busjes in de aanbieding hebben die een makeover kregen, kom je uit op een 12 facelifts.

In dit geval gaat het om de Opel Combo. Dat is de kleinste Opel bedrijfswagen naast de medium Vivaro en de grote Movano. Het meest opvallend is – uiteraard – het nieuwe front. Je kan zeggen wat je wil, maar die nieuwe Vizor-grille staat goed op elke nieuwe auto die Opel uitbrengt. Voor het eerst in lange tijd zien we een bestelwagen met zowaar een eigen smoel:

Eigen smoel

Natuurlijk, we houden er even rekening mee dat de auto voorzien is van gele lak, meegespoten bumpers en leuke wielen. Maar toch, het ziet er zeker niet generiek uit, maar het is ook niet storend of zo. Optioneel kun je kiezen voor LED-Matrix-technologie voor de koplampen, die je ongetwijfeld op de persplaten ziet.

Het interieur is er ook flink op vooruit gegaan, zeker als we kijken op de persafbeeldingen. We zien een automaat, armsteunen, elektrische ramen, digitaal instrumentencluster plus een 10 inch infotainmentscherm. Uiteraard is dat laatste een optie. Standaard krijg je een dock voor je smartphone.

Gezellig bankje in de vernieuwde Opel Combo

Je kan de vernieuwde Opel Combo krijgen in diverse uitvoeringen, uiteraard. In eerste instantie gaat het hier om de bestelversie, die je in een korte en lange variant kunt krijgen. Dan is er qua aandrijflijnen een hoop mogelijk: diesel, benzine én elektrisch.

Ook kun je kiezen of je twee voorstoelen wenst of een bankje met drie zitplaatsen. Lekker knus en balen als de gene in het midden net een broodje met salami heeft gegeten en dat heeft weggespoeld met een kop koffie en zware Van Nelle.

Qua motoren – we haalden het al aan – is er keuze uit drie typen. Er zijn diverse varianten van de 1.2 PureTech driecilinder benzine, 1.5 viercilinder diesel en dus een elektrische versie. Die laatste levert 136 pk en 270 Nm, 10 Nm meer dan voorheen. De batterij is een 50 kWh-accu, waarmee je 320 km volgens de WLTP moet halen.

Een personenwagenvariant – De Combo Life – volgt later en zal alleen leverbaar zijn met de elektrische aandrijflijn.