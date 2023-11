Volvo met Supra-motor is gaafste station vandaag

Een Volvo met Supra-motor, veel beter wordt het niet.

Tegenwoordig heeft de Toyota Supra een BMW-motor. Een hele goede zelfs, de B58B30. Sterker nog, in feite is het een BMW Z4 waar ze een Toyota-koetswerk op hebben gedaan. En dat wordt dan in Oostenrijk in elkaar geschroefd. Een goede deal voor Toyota, dat namelijk in ruil voor de Supra waterstoftechnologie deelde met BMW voor de iX5 Hydrogen, die nog steeds niet te koop is. Dan weet je dat ook weer.

Maar waarom de Toyota-fans een tikkeltje teleurgesteld zijn, is omdat Toyota ooit een van de beste zescilinders ter wereld maakte. De 2JZ is namelijk een legendarische motor. Dan moeten we het wel correct zeggen, want de 2JZ is een verzamelnaam voor allerlei zes-in-lijnmotoren.

De motor waar het om gaat, is de 2JZ-GTE. Die motor kennen we allemaal uit de Toyota Supra A80, voor de volledigheid zullen we ook vermelden dat je de motor kon krijgen in de Toyota Aristo V300 (een snelle versie op basis van een sedan die wij kennen als de Lexus GS300).

Volvo met Supra-motor!

Na zo’n lange introductie kun je wel een beetje aanvoelen waar het naartoe gaat. De Volvo die je op deze pagina ziet, is namelijk voorzien van zo’n Supra-motor. Ja, er staat in Nederland een Volvo met Supra-motor te koop Marktplaats! Hoe gaaf is dat?

Eerst nemen we even onze pet af voor degene die al het werk (en geld) erin heeft gestoken. Volvo’s uit deze periode kun je namelijk behoorlijk goed opvoeren, de blokken zijn oersterk. Toch besloot de eigenaar dat een engine-swap noodzakelijk was. En weet je, dat kunnen wij best begrijpen.

Het leuke is dat je het nauwelijks aan de auto af ziet. Ja, hij staat op de kenmerkende Volvo Pegasus-velgen, in het zwart gespoten voor de gelegenheid. Een oplettende lezer zal de Volvo V70R-remmen spotten. Verder is het gewoon een enorm nette Volvo 940 in de kleur donkerpaars. Ja, deze auto doet werkelijk alles goed. Ook staat de auto wat dichter op de grond middels een BC Racing-schroefset.

Check die 2JZ-GTE!

Maar het mooiste is die motor, natuurlijk. Kijk eens hoe mooi ‘ie er in ligt! Alsof de 940 ervoor gemaakt is. De kenner zal ons erop attenderen dat een Volvo 940 altijd een viercilinder motor heeft en een 960 een zescilinder, maar omdat de auto zijn leven begon als 940, is het nog steeds een 940. Het is bijzonder om te zien hoe strak alles gedaan is. Alle foto’s van de ombouw zitten er ook bij en het is duidelijk dat men gekozen heeft om deze taak zorgvuldig uit te voeren.

Zoals wel vaker met projecten, als je klaar bent wil je door naar het volgende project. Of moet je van je eega (m/v) weer aan de slag gaan om de badkamer te betegelen. Het is dus tijd om deze Volvo met Supra-motor te verkopen. Uiteraard is de motor een tikkeltje gekieteld. Het is heiligschennis om zo’n motor standaard te laten.

Het blok levert nu 400 pk aan vermogen en 500 Nm aan koppel en dat is meer dan voldoende. De transmissie is afkomstig van een BMW zescilinder diesel (ZF) en er is een sperdifferentieel.

Kost dat?

De prijs van deze Volvo met Supra-motor is niet mals, want de verkoper wil er graag 26.000 euro voor hebben en ja, daar heb je ook een 335i Touring voor. Maar dat is een BMW met een BMW-motor, geen Volvo met Supra-motor.

Daarbij is een nette Volvo 940, ook met hoge kilometerstanden, al met gemak 5 tot 10 mille waard. Een nette bijna originele 2JZ-GTE kost tegenwoordig al gauw 20 mille. Dus in principe is het een prima deal. Maar doe dat niet. Deze auto is zo helemaal af. Grote strik erom heen, graag!

Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan Martijn voor de tip!

