Mustang Mach-E uitverkocht!

Althans, de First Edition dan.





Ondanks dat de eerste Mach-E’s pas eind 2020 in het straatbeeld te zien zullen zijn, zitten de reserveringen vol. De First Edition is compleet uitverkocht. Mocht je toch interesse hebben in de Mach-E hoef je niet bij de pakken neer te zitten. De Mach-E GT is gelukkig nog wel beschikbaar. Ford schoot ook meteen wat reserveringsweetjes de wijde wereld in.

De First Edition van de cross-over deed het schijnbaar zo goed dat er geen exemplaren meer beschikbaar zijn. Alle reserveringen -met een aanbetaling van 1.000 euro- zitten vol. De First Edition kenmerkte zich door de luxe standaarduitrusting met zaken als een panoramadak en Bang & Olufsen audiosysteem. Maar niet getreurd, de GT uitvoering die vanaf 2021 beschikbaar komt is nog wel te reserveren. Je krijgt dan 465 pk en 930 Nm koppel uit de Pony.

Terugblikken op de reserveringen:

– Carbonized Grey is de meest gekozen kleur. Maar liefst 38% van de reserveringen werden in deze kleur gedaan. En dan -goh- een verrassing: Grabber Blue volgde met 35%. Dit is de exclusieve kleur van de First Edition die uitverkocht is.

– 55% van de bestellingen was een AWD. Deze heeft bijna 80 pk meer dan de achterwiel aangedreven variant.

– 25% van de reserveringen gaan rondrijden in Californië.

– In Amerika gaat 30% van de Mach-E’s een GT uitvoering zijn. Kom maar op met die 465 pk!

De First Edition was in Nederland te verkrijgen voor 70.940 euro. Mocht je willen gaan voor de GT moet je wel iets dieper in de buidel tasten. Je krijgt er dan wel een stuk meer vermogen voor terug.