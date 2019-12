Deze Porsche 911 Speedster is pas echt zeldzaam

De 991 Speedster ontmoet zijn onbekende voorvader.





Hoewel de Porsche 992 inmiddels al weer een tijdje onder ons is, kwam Porsche dit jaar toch nog met een laatste variant van de 991: Speedster. Met een gelimiteerde oplage van 1.948 exemplaren zal het een zeldzame auto worden. Althans, voor hedendaagse Porsche begrippen. De vorige Speedster, de 997, was al een stuk zeldzamer met 356 exemplaren. Beide getallen zijn een verwijzing naar de stamvader van de Speedsters. Het kan echter nog een stuk exclusiever dan 365 exemplaren. Daarvoor moeten we vier 911-generaties terug in de tijd.

De 993 Speedster

De eer van de meest exclusieve Speedster valt namelijk de 993 te beurt. Is er dan een Speedster-versie van de 993 geweest? Jazeker, maar er zijn nooit meer dan twee officiële exemplaren gebouwd. Daarmee is het dus een van de meest zeldzame Porsches. Onlangs deed Porsche een fotoshoot waarbij de kersverse 991 Speedster kennismaakte met zijn voorvader. Het dak van het Porsche Museum vormde het decor voor deze ontmoeting. De auto die we op de foto’s zien is eerste – en geruime tijd ook enige – 993 Speedster.











De auto werd in 1995 gebouwd als een one-off. De aanleiding hiervoor was de 60ste verjaardag van Ferdinand Alexander Porsche a.k.a. Butzi. Als verjaardagscadeautje kreeg de oudste zoon van Ferry deze groene 993 Speedster. Porsche Exclusive had voor deze gelegenheid de zaag gezet in een 993 Carrera.

De 993 Speedster bleef echter geen one-off. Dat was de schuld van Jerry Seinfeld. In 2000 besloot de die hard Porsche fan namelijk dat hij ook een 993 Speedster wilde. Hij kon wel een potje breken bij Porsche en zijn verzoek werd ingewilligd. Seinfeld stuurde zijn zilveren Carrera 4S richting Duitsland en kreeg hem het jaar daarop terug als Speedster. Toen waren er dus twee.

Alle andere exemplaren, zoals deze, zijn door andere partijen in elkaar geknutseld. Als iemand je dus een originele 993 Speedster probeert aan te smeren: geloof hem niet. Behalve als de verkoper een Amerikaanse comedian is. Dan is het geen grap.