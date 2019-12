ex-Nissan en Renault CEO Ghosn vlucht Japan uit

Zonder paspoorten, want die heeft zijn advocaat.

We kennen waarschijnlijk allemaal het verhaal Carlos Ghosn, ooit de verlosser van Renault/Nissan en vervolgers gelabeled als oplichter. Hij wordt in Japan vervolgd voor miljoenenfraude en belastingontduiking. Daar zit hij al ruim een jaar vast. Eerst in de cel in Tokio maar later kreeg hij huisarrest. Het lijkt op het script van een slechte actiefilm maar Ghosn schijnt uit zijn villa ontsnapt te zijn om vervolgens per privéjet het land te ontvluchten. Volgens de Libanese krant L’Orient-Le Jour landde Ghosn maandagavond op de luchthaven van Beiroet. Ook een goede vriend van de van fraude beschuldigde Braziliaan/Libanees geeft aan dat hij ‘thuis is’.

De 65-jarige ex-CEO werd in Brazilië geboren en groeide vervolgens op in Libanon. Zijn paspoorten zijn afgepakt en in het bezit van zijn advocaat, die zijn vertrek ook als een verrassing ziet. Ghosn had al langere tijd huisarrest in een luxe villa, echter wel zonder contact met zijn vrouw. Zelf verklaart Ghosn dat hij is ontsnapt aan het onrecht van het Japanse rechtssysteem. Hij ontkent de aantijgingen en denkt zelfs dat er een complot tegen hem aan de gang is. Zijn heldenstatus is hij al geruime tijd kwijt maar in Libanon wordt hij nog wel op handen gedragen.

In Libanon is hij weer samen met zijn vrouw, waar hij al sinds november geen contact mee heeft gehad. Zijn villa is beveiligd door bewapende mannen die wellicht beter hun werk doen dan de bewakers in Japan. Wellicht binnenkort meer nieuws van Carlos zelf. Hij staat namelijk te springen om weer wat aan de buitenwereld te melden. “Ik kan eindelijk weer normaal communiceren met de media en kijk hiernaar uit.”