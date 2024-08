Mustang naam nu definitief te grabbel gegooid

De naam Mustang is nu definitief te grabbel gegooid door Ford…

Als je vroeger een Mustang reed, dan was een stoere vent. Eentje met borsthaar. Zoals Brandon Walsh uit Beverly Hills 90210 bijvoorbeeld. De helft van de tweeling uit Minnesota die samen met de familie naar het duurste stukje ‘Hills’ verhuisde had een mooie witte uit 1965.

Dat was me nogal een verhaal zeg. Hij had er heel hard voor gewerkt, maar de auto ging kapot en toen heeft zijn vader de reparaties betaald. Wat een serie, dat die nooit een Oscar heeft gewonnen. Onbegrijpelijk… Maar goed, ik dwaal af. Ik wilde eigenlijk alleen zeggen dat de naam Mustang synoniem was voor stoer!

Mustang nu definitief te grabbel gegooid

Maar dat is al een tijdje niet meer zo. Want Ford kwam een tijdje geleden met de Mustang Mach-E. Een leuk ding, maar het had precies helemaal niks te maken met de oorspronkelijke Mustang. Want geen V8. En niet eens een V6, maar een elektromotor.

Slim van Ford, want het is een bekende naam, maar je gooit je ‘heritage’ wel te grabbel op die manier. Maar als je dacht dat het daarmee over was, dan zit je ernaast. Het kan namelijk nog veel erger. Want Ford komt met een nieuwe Mustang die de legendarische naam van weleer volledig ontkracht…

Het is namelijk EEN FIETS!!!!!

Nieuwe Mustang heeft 2 wielen

Je leest het goed, Ford komt met een nieuwe Mustang op 2 wielen. Een fiets inderdaad. En eerlijk is eerlijk, het best een leuke fiets, maar het is geen benzine slurpende V8 en mag de naam wat ons betreft niet dragen. Had hem Fietsësta genoemd ofzo, maar geen Mustang.

Even over de fiets dan. Hij kan 28 mijl per uur (44,8 kilometer per uur) , is rood en heeft een digitaal dashboard. Meer wil ik er uit principe niet over kwijt, ik heb namelijk helemaal niks met fietsen. Of eigenlijk, met amateurwielrenners, ook wel uitschot, addergebroed of klootviolen genoemd.

Dus als je meer wil weten over deze Mustang, kijk dan even hier en hou de informatie lekker voor jezelf. Wij zijn Autoblog namelijk. Ja? Niet fietsblog. Dan ga ik weer even verder kijken naar Beverly Hills 90210. Benieuwd of Donna en David ooit nog bij elkaar komen. Spannend!