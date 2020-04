MV Agusta Brutale 1000RR: 208pk voor € 35.000

Na de goudgerande Oro versie is het tijd voor de ‘normale MV Agusta Brutale 1000RR. Wij mochten in coronatijden een blokje om.

Wat krijg je voor een kleine 35.000 euro?

Ja inderdaad, een kleine 35.000 euro dien je over te maken voordat jij jezelf eigenaar mag noemen van een nieuwe MV Agusta Brutale 1000RR. Niet te verwarren met de Oro versie van deze motor die vorig jaar al beschikbaar was voor een bedrag dat opliep tot € 50.000. Maar na die gelimiteerde Oro versie is er nu de ‘normale’ productieversie en die stond afgelopen week voor onze neus. Geen uitgebreide circuit persintroductie in Almeria in Spanje . Maar een lokale introductie bij de Benelux importeur. De Brutale 1000RR is het nieuwste model van het merk uit het Noord-Italiaanse Varese. Laten we eens beginnen met de specificaties.

The Basics:

MV Agusta Brutale 1000RR

Motor: viercilinder, 998 cc

Vermogen: 153 kW (208 pk) bij 13.000 tpm

Koppel: 116 Nm bij 11.000 tpm

Topsnelheid: 300 + km/u

Gewicht: 186 kg

Prijs: vanaf € 34.389,-

Leverbaarheid: Nu bij de dealer! (wij reden de demo van Jarno Motors )

Vleugels op een naked?

Vleugels op een ‘naked’, dat is inderdaad de realiteit in 2020. Dat ligt voornamelijk aan de richting die het segment op gaat. In een heel ver verleden maakten wij ons nog wel eens druk over de zin en onzin van supermotards met 1200 cc blokken (Aprilia Dorsoduro 1200 om er eentje te noemen). Dat stond toch wel heel ver af van de 600cc Supermotard waar het allemaal mee begon. Bij naked bikes is het toch iets anders. Er is altijd al een categorie geweest waar het puur om power ging (Yamaha V-Max..). Maar de nieuwe hyper-naked categorie in de motorfietsmarkt vraagt niet alleen om ‘hard-rechtdoor’. Maar ook om stabiliteit die ook echt van pas komt, bijvoorbeeld op trackdays. Werk aan de winkel dus voor de engineers. Om te zorgen dat al dat vermogen ook letterlijk aan de grond te houden is.





MV heeft de ‘vleugels’ voor uw gemak geaccentueerd met een rode bies…

De reden dat deze MV Agusta dus ook beschikt over vleugels is het feit dat tijdens het testen de motor de neiging bleef houden om bij snelheden rond de 270 km/u ‘in de ketting te klimmen’. Kort gezegd, het voorwiel kwam omhoog mede door te weinig druk op het voorwiel. Deze anekdote kregen we mee van Brian Gillen, de technical director van MV Agusta die ‘virtueel aanwezig’ was tijdens de persintroductie. Gillen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Brutale 1000RR en was duidelijk tevreden over de motor zoals hij nu bij de dealers de showroom in wordt gereden.

All Show and no Go?

De motor is bezaaid met designdetails en eenieder zal voor zichzelf bepalen of het ‘zijn kopje thee’ is. Feit is dat hier wel echt iets anders staat dan wat de andere merken aanbieden in de hyper-naked categorie. Overigens valt er sowieso echt iets te kiezen als je in de markt bent voor een hyper-naked. Of het voor jou de KTM of de Ducati Streetfighter V4, de Aprilia Tuono of de MV Agusta wordt zal niet alleen van je portemonnee maar ook van je smaak afhangen.

Even terug naar Brian Gillen en het ontwikkelproces. De focus bij de ontwikkeling lag niet alleen op het enorm sterke blok van 208 pk, maar vooral ook op het toegankelijk maken van de motorfiets. Dat is mede bereikt door de verschillende systemen die op de Brutale zijn gemonteerd.









Je kunt jezelf volledig verliezen in alle settings die mogelijk zijn.



Wheeliecontrol kennen we al jaren, maar vooral als ‘lijnrechter’, die ingrijpt wanneer het voorwiel de grenswaarde passeert. Komt het voorwiel meer omhoog dan de ingestelde grens, dan wordt het vermogen teruggeschroefd, waardoor je voorwiel terugvalt op de weg. Bij MV hebben ze een nieuw systeem: FLC (front lift control). Dit moet ervoor zorg dragen dat je de wheelie gecontroleerd kan vervolgen zodat jouw acceleratie niet onderbroken wordt. Dit systeem heeft simpelweg een aan/uit stand (0 of 1). Dit systeem grijpt dus niet pas in bij de grenswaarde (hellingshoek van de wheelie) maar gaat vanaf het moment dat het voorwiel los komt al meedenken en actie ondernemen.

Daarnaast heeft de MV natuurlijk ook tractiecontrole (stand 0 tot 8). Je stelt daarmee in hoeveel slip de motor toelaat. Dat je daar ook wel eens teveel op kan vertrouwen werd geïllustreerd door het verhaal van de enige crash tijdens de ontwikkeling van de Brutale. De testrijder dacht dat hij de tractiecontrole nog op stand 1 had staan en trok voor het einde van de bocht op het circuit het gas vol open. Een valpartij was het gevolg. Hij stond dus gewoon uit. User-error zullen we maar zeggen.

Hadden we al gezegd dat er ook launch-control op de MV Agusta zit? Of dat werkt? Hieronder wordt het geheel even geïllustreerd door Randy van der Wal die een dag na ons de MV reed.

Brutale 1000RR: oncomfortabel en hardcore?

Nee, toch niet. Tenminste dat was niet het gevoel waarmee we afstapten na een uurtje MV Agusta Brutale 1000RR. We waren te gast in IJsselstein bij Motomondo, de vertegenwoordiger van MV Agusta voor de Benelux. Normaal spreek je dan van een ‘rondje om de kerk’ maar zo dicht bij Lopik spreek je hier eerder van een ‘rondje om de zendmast’.

De importeur had het voor elkaar gespeeld 1 demofiets te bemachtigen en logischerwijze was de rijtijd beperkt. Weinig tijd om dus echt te wennen aan de motor, maar gek genoeg vraagt de Brutale daar ook niet om. Met een bescheiden 1,75m sta je ten eerste al met beide voeten prima plat op de grond en startend in de ‘Sport’ mapping word je hooguit de eerste keer verrast door de gasreactie. Ergonomisch is de Brutale 1000RR mijlenver verwijderd van de eerste MV Agusta’s die in 1999 uit de fabriek in Varese rolden.

Je hebt zowaar het gevoel dat je hiermee wel naar de Eiffel zou willen rijden. Bestel die motortrailer voor je motortrip maar af (ok, misschien toch niet). Het blijft natuurlijk een actieve zithouding. Maar zodra je boven de 100 km/u dreigt te komen wordt de druk op nek en polsen al iets verlicht. Na 19.00 uur rijden blijft echter wel aan te raden als je snelwegkilometers wil gaan maken.

Het ‘MV gevoel’

MV Agusta is een merk dat bij je moet passen. Zelf ben ik altijd wat sceptisch geweest over de koers die het merk de laatste tien jaren heeft gevaren. Modelupdates van de Brutale volgden elkaar vlot op en ook qua design was het mij niet altijd ‘clean’ genoeg (maar dat is persoonlijk). De Brutale 1000RR lijkt echter een welkome trendbreuk ook als we technical director Gillen horen spreken over de noodzaak van goede ergonomie en bruikbaarheid van het potentieel. Na de eerste korte kennismaking weten we dat dit voor een groot deel opgaat. Het potentieel is enorm. Onder de 7-8.000 toeren is de Brutale voor iedereen met verstand prima te rijden. Of je hem daar voorbijtrekt is aan jou (en de omstandigheden). De mappings (rain/sport/race) bieden ook echt vertrouwen in het gekozen programma (ze bepalen gasreactie/ demping/ tractiecontrole).

Natuurlijk moet je nog steeds tien keer steken wanneer je voor de fotograaf moet ‘straatje-keren’. Maar je duimen zitten tenminste niet meer klem zoals destijds op de F4. Goed om te weten dat het ‘MV gevoel’ anno 2020 niet meer bestaat uit pijn in je rug en zere duimen…







die uitlaten en dat kontje: voetsteunen voor passagier eraf en dan is het nog mooier!

Direct naar de MV Agusta Brutale 1000RR dealer rennen?

Nee, eerst even bellen in deze tijden natuurlijk. Zeker ook om te vragen of er een demofiets beschikbaar is. Want als je serieus in de markt bent voor een power-naked of hyper-naked dan hoort de MV Brutale 1000RR sowieso op je shortlist te staan. En zoals altijd zit het bewijs in de proefrit. Of deze motor jou past of niet. Al zal het voor sommige mensen een droom blijven totdat het afschrijvingsmonster zijn werk heeft gedaan. Wat deze korte eerste kennismaking leerde is dat iedereen met een beetje verstand in zijn rechterpols er prima het Nederlandse verkeer mee kan doorstaan. Of jij er in de Eiffel, in de Alpen of op een trackday het maximale uit kan halen zal voornamelijk aan jezelf liggen. Dus check altijd even in welke stand de traction control staat, 0 is echt UIT…

foto’s: MotoMondo / Jacco van de Kuilen