AB Gemist: Bentley Flying Spur, Audi RS6 en meer

Veel hot stuff in deze Autoblog Gemist!

We begonnen de week in luxe, rust en heel veel snelheid. Namelijk met de Bentley Flying Spur. Iets minder rust, maar wel heel snel was de Audi RS6 Avant. We trapten het gaspedaal helemaal in om de topsnelheid te testen. Verder hadden we deze week een aankoopadvies video met de Volvo XC90. En hoe accelereer je het snelst in een Mercedes-AMG voor op de weg of circuit? Dat lieten we zien met de AMG Track Pace video.

Maandag 20 april – Bentley Flying Spur rijtest

De nieuwe Bentley Flying Spur weet twee zaken te combineren wat maar weinig auto’s voor elkaar krijgen. Namelijk luxe in combinatie met absolute snelheid. Bovendien is het niet alleen lekker achterin zitten in zo’n Flying Spur. Ook achter het stuur valt genoeg lol te beleven.

Dinsdag 21 april – Audi RS6 acceleratie

Aan snelheidsgevoel geen gebrek in de nieuwe Audi RS6 (C8) Avant. We vloerden het gaspedaal met deze 600 pk sterke station. Aan de hand van een Dragy GPS meting zie je ook de daadwerkelijk gereden GPS-snelheid in beeld.

Donderdag 23 april – Volvo XC90 aankoopavies

De Volvo XC90 is het onderwerp van dit aankoopadvies. Wat zijn de problemen, hoe staat het met de betrouwbaarheid en waar moet je verder op letten als je een jong gebruikte Volvo XC90 als occasion op het oog hebt?

Vrijdag 24 april – Mercedes-AMG Track Pace

Met Track Pace kun je een Mercedes-AMG helemaal naar eigen smaak afstellen. Het systeem helpt je maximale performance uit de auto te halen voor op het circuit. Track Pace kan echter ook goed van pas komen om een stoplichtsprint te winnen..

Zaterdag 25 april – Mijn Auto: BMW 540i van Dennis

Deze BMW 5 Serie is een heel fijn pakket. Een prettige zes-in-lijn motor, een lekker dik uiterlijk en een smaakvol interieur. Dit is de BMW 540i xDrive van Dennis!