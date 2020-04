Scoor een Honda S2000 CR met zeer weinig ervaring

Je kan nu deze Honda S2000 CR scoren.

Zo maken ze ze niet meer. De hoogtijdagen van de auto vielen ook samen met de gloriedagen van de Japanse auto. Eind jaren ’90, begin jaren ’00 waren de rice rockets gaver dan ooit. De EVO’s en WRX-en suisden je om de oren in rally’s en VTEC kickte in als je naar de bios ging voor The Fast and the Furious. Japan probeerde het ook in Le Mans met de GT-One en de R391, maar daar stal BMW uiteindelijk de show. Ach ja, je kan niet alles hebben. Helaas leek de totale Japanse auto industrie tien jaar later te besluiten zich alleen nog toe te leggen op saai. Gelukkig komen ze daar nu langzaam weer een beetje op terug.

En gelukkig hebben we de oude bleppers nog. Het is immers Japans spul, dus het blijft heel. Zelfs als je er heel veel stickers op plakt. Of als je er nooit mee rijdt. Dat laatste is gebeurd met het onderwerp van dit topic, een gele S2000 CR. Zoals collega @willeme al uit de doeken deed in de special over deze favoriet van de echte liefhebbers, is de CR zo’n beetje de gaafste S2000 die er is. De ‘CR’ in S2000 CR staat voor Club Racer en geeft het doel aan van de auto: trackdays owneren.

De 241 pk sterke motor van de S2000 CR was gelijk aan die van de normale S2000 van na de lift met de F22C1 onder de kap. Deze had iets meer inhoud en een iets lagere redline dan de 2.0 liter grote F20C die oorspronkelijk in de S2000 geleverd werd. Voor de CR werd de besturing iets directer gemaakt en het onderstel werd aangepast met stijvere dempers en strakkere veren. De Bridgestone Potenza RE070 banden waren breder en zachter dan voorheen. Optisch viel de CR op door een behoorlijk wilde bodykit met Boxster Spyder-achtige bulten achter de stoelen.

Honda maakte de CR 700 keer, waarvan 140 keer uitgevoerd in Rio Yellow Pearl. Kennelijk was dat de favoriete kleur van American Honda Motor Company, want deze ‘Muricaanse divisie van Honda hield de auto lang in eigen bezit. Op enig moment nam een werknemer de auto over, alvorens deze in handen kwam van de huidige verkoper. In totaal heeft de auto maar 1.300 mijl afgelegd. Nadeel: er is al 65.500 Dollar geboden en de veiling duurt nog zes dagen…