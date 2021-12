Paarse Gunther Werks Speedster is purple-tastic

Heel erg veel cooler dan deze paarse Gunther Werks Speedster ga je ze niet tegenkomen.

Porsches zijn heet. Met name de youngtimers die we binnenkort klassiekers gaan noemen. Nu is het in nieuwstaat houden van een dergelijke auto vrij lastig, maar zeker niet onmogelijk. En als je dan toch bezig bent, zijn er diverse bedrijven die upgrades aanbieden om de auto net even wat op te frissen. Denk aan Fuchs-wielen, een KW-onderstel of een mooie Supersprint-uitlaat.

Maar tegenwoordig is het restomodden van auto’s net zo heet als oude Porsches. Dus wat doe je dan? Precies, je gaat oude Porsches restomodden. Singer doet niet anders en er zijn andere partijen die soortgelijke auto’s bouwen. Gunther Werks gaat eventjes anders te werk. In plaats van 964’s ombouwen, nemen zij de 993 onder handen.

Viola

Hun eerste project was de Gunther Werks 400R, een sportieve GT3-esque coupé op basis van de 993. Hun tweede project is de Gunther Werks Speedster, een auto die we je al eens eerder konden laten zien. Eerst in concept-vorm, daarna de productieversie. Dat was een groen exemplaar. En nu hebben we een paarse voor je! Gunter Werks showde het model op hun Facebook-pagina.

De kleur heet Viola Metallic Purple en is vernoemd naar een van de co-presentatrices van de 5 Uur Show. De striping is iets lichter paars met witte PORSCHE letters aan de zijkant. Uiteraard ontbreekt koolstofvezel niet. De splitter, skirts, ducktail-spoiler en dak-afdekking zijn zichtbaar koolstofvezel. We zeggen expres zichtbaar, want het hele koetswerk is van carbon. De Fuchs-style velgen maken het feestje compleet.

Interieur paarse Gunther Werks Speedster

In het interieur zien we iets te moderne sportkuipen, in dit geval met houndstooth bekleding. Wellicht dat een setje Recaro Pole Position-stoelen een beter idee waren. Ook de paarse details voor de piping en inlegpanelen lijken een beetje te detoneren. Aan de andere kant is het natuurlijk een kwestie van smaak. En geld.

In motorisch opzicht is het een gaaf ding. Ook deze paarse Gunther Werks Speedster heeft een 4.0 liter zescilinder boxermotor. Deze is én atmosferisch én luchtgekoeld, precies hoe je het moet willen hebben in een Porsche. Het blok levert 435 pk aan vermogen en 454 Nm aan koppel. Het is ook nog eens puristische uitvoering, dus met achterwielaandrijving en een handgeschakelde Getrag-zesbak.

