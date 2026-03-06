Grote interesse in nieuw Volkswagen EV-merk, maar niet in de EV’s

De start-up haalt duizenden reserveringen op, maar wel voor modellen met een verbrandingsmotor.

Nieuwe dingen zijn altijd net wat interessanter dan de gevestigde orde. Je wilt toch dat ene nieuwe restaurantje in het dorp eens proberen om erover mee te kunnen praten. Dit beginnersgeluk treft ook Scout Motors. Die naam is niet nieuw, maar heeft er wel lang genoeg uit gelegen om voor veel mensen als nieuw te worden beschouwd.

Scout opereert zelfstandig maar is wel onderdeel van de Volkswagen Groep. Het merk werd in 2022 opnieuw geïntroduceerd als bouwer van enkel volledig elektrische ruige auto’s. Denk aan een grote Amerikaanse SUV en een pick-up. De modellen zijn er inmiddels met een SUV genaamd Traveler en een pick-up genaamd Terra.

De verkoop van de twee Scouts gaat ook bijna beginnen, maar voor het zover is, wilde het bedrijf eerst zien of er wel vraag is naar deze auto’s. Daarom kunnen mensen een reservering plaatsen. Je betaalt 100 Amerikaanse dollar en geeft daarmee aan dat je een van de twee Scouts wel ziet zitten. Je krijgt er een koopslot voor terug die je ook waar kunt inleveren voor diezelfde 100 dollar.

De reserveringen stromen binnen, maar niet voor EV’s

Scout en Volkswagen kwamen ook achter de trage EV-transitie door de tegenvallende vraag naar volledig elektrische auto’s. De merken handelden erop door ook een EV met range-extender aan te bieden. Hierbij voeg je een verbrandingsmotor toe aan een EV die niet de wielen aandrijft, maar elektriciteit opwekt voor de batterij.

Die beslissing legt Scout Motors geen windeieren. Het merk heeft inmiddels meer dan 160.000 reserveringen binnengekregen. Daarvan zijn er 139.200 voor een EREV, de EV met verbrandingsmotor dus. 87 procent van de potentiële klanten wil dus zo’n elektrische ruige bak met een benzinemotor om de actieradius te vergroten.

Op zich moet dit voor Scout Motors geen probleem zijn. De grote baas heet Scott Keogh. Hij had liever gezien dat de verdeling 60/40 was in plaats van 87/13. Er zijn vast ergere dingen om je druk over te maken. Keogh zegt ook dat het merk dit jaar begint met het bouwen van prototypes. Eerder beloofde hij dat de productie in 2027 zou beginnen, maar nu verwacht de baas dat de eerste exemplaren pas in 2028 worden uitgeleverd.

De vertraging komt door wat technisch malheur, maar ook door rechtszaken van Volkswagen-dealers tegen Scout. Het nieuwe (ER)EV-merk verkoopt namelijk direct aan klanten. Zeg maar de Tesla-manier van verkopen. Daarmee slaat Scout de VW-dealers over, wat volgens de Volkswagen-verkopers in strijd is met het contract dat VW heeft afgesloten met de autoverkopers.

Bron: Reuters