Europese (!) start-up komt met nieuwe EV

Verfrissend: een start-up die niet uit Azië of de VS komt.

We worden werkelijk doodgegooid met Chinese EV start-ups. En als een nieuwe automerk niet uit China komt, dan wel uit de VS. Europese EV start-ups zien we echter niet of nauwelijks. Áls er een nieuw Europees merk wordt opgericht dan is het om gelimiteerde sportwagens te bouwen, geen EV’s voor de massa.

Nu is er dan toch een Europese start-up eh… opgestart, genaamd Perseus. Dit is een Brits initiatief en er zijn voormalige honcho’s van onder meer Bentley, Lotus, Ineos en Jaguar Land Rover bij betrokken. Dat kan alleen maar een succes worden.

Ze beginnen niet helemaal met een leeg vel papier, want ze gaan een bestaand platform van een Europees merk gebruiken. Welk merk dat is, blijft nog even een verrassing. We gokken Stellantis of Volkswagen, veel opties zijn er verder niet.

De Britten krijgen ook hulp vanuit Italië. De auto wordt namelijk door een Italiaans designhuis ontworpen. Zij zullen tevens het testwerk op zich nemen. Veel Italiaanse designhuizen hebben immers ook ervaring met zelf auto’s bouwen.

Het wordt geen flitsende sportwagen, maar echt een auto voor de gewone man. Een compacte SUV dus. Verder is er nog niks bekend over de auto. Desondanks moet de EV al in 2027 op de markt komen. Dat klinkt ambitieus, maar het scheelt dat er een bestaande basis wordt gebruikt. Daarmee lijkt het geen baanbrekende auto te worden, maar Perseus zelf beweert van wel. We zijn benieuwd.