De elektrische motorfiets verkopen in kaart gebracht. Wat scoort op dit moment?

De elektrische auto is gemeengoed geworden. Maar hoe zit dat met de motorfietsen? Uiteindelijk bewegen ook deze tweewielers die kant op. De transformatie verloopt echter op een andere manier. Een motorfiets is voor de meeste mensen toch een hobbymatige aanschaf. Investeren in een dure elektrische motorfiets is dan niet iets waar die groep op zit te wachten. Om dat tientje motorrijtuigenbelasting voor een motor te ontlopen doe je het niet!

Zero Motorcycles DSX/X ZF17.3

De verkopen van de elektrische motorfiets komen langzaam op gang. Echt grote aantallen verkopen zijn er nog niet. We hebben het over slechts enkele honderden verkochte elektrische motorfietsen in Nederland in 2022 tot nu toe. Aan de hand van de cijfers van VWE Automotive hebben we de verkoopcijfers van 1 januari tot en met 1 oktober voor je.

KTM FreeRide E-XC NG

Wat valt op? De best verkochte elektrische motorfiets is een scooter! Het gaat hier om de BMW CE 04. Van deze unit zijn er 77 verkocht. De elektrische motorscooter heeft een opmerkelijk design en is er vanaf € 13.300. We hadden er al eens een mening over in onze BMW CE 04 5 likes en 5 dislikes test.

Het is het eerste jaar van de BMW, dus er zitten zeker wat verplichte demo’s bij (ze hebben 18 dealers in NL).

Een andere opvallende naam in het lijstje is Zero Motorcycles. Dit merk heeft meerdere elektrische modellen en die zijn dan ook terug te vinden in het overzicht. Van alle elektrische motorfietsen heeft Zero goed naam weten te maken. Alle modellen bij elkaar opgeteld doen ze het beter dan BMW met de CE 04.

Energica EsseEsse9+

Last but not least, Harley Davidson. Het iconische motormerk heeft ook een eigen elektrische motorfiets in vorm van de LiveWire, ook dit model komt terug in de verkopen en staat op de derde plaats. Sterker nog, Livewire wordt het merk waaronder Harley ons elektrische motoren en fietsen gaat proberen te verkopen. Het volledige overzicht check je hieronder.

Elektrische motorfiets verkopen