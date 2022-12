2022 was het jaar dat de Chinezen kwamen

De statistieken liegen niet. Veel nieuwe auto’s in 2022 waren van Chinese komaf.

Jaren geleden maakten we op autobeurzen nog grapjes over Aziaten die van alles aan het opmeten waren bij Europese auto’s. Dat lachen zal de Europese autofabrikanten in elk geval zijn vergaan. De tijd van opmeten is voorbij. Nieuwe Aziatische automerken bestormen onze markt, vooral China.

2022 Chinese auto’s

Om te beseffen hoeveel nieuwkomers uit het Aziatische land afkomstig zijn heb je cijfers nodig. Bij Motor1 hebben ze die statistieken netjes in kaart gebracht. In 2022 verschenen wereldwijd 131 nieuwe automodellen, daarvan was 47 procent (!) van Chinese komaf. Hier in Nederland merken we daar ook al veel van. Chinese automerken zien ons land als belangrijke startpunt door onze goed georganiseerde elektrische laadinfrastructuur. Ook noemenswaardig is dat 67 van de 131 modellen een SUV of crossover betreft, over een trend gesproken..

BYD, Nio, Hongqi, XPeng. Zomaar vier merken die niet alleen aangekondigd hebben in Nederland auto’s te gaan verkopen, maar ook inmiddels auto’s op kenteken hebben staan. Dan is er nog het Chinese MG dat met nieuwe modellen komt en vergeet het Vietnamese VinFast niet.

Kortom, het wagenpark gaat er een stuk Aziatischer op worden. Mits de auto’s een succes worden. Een goede prijs-kwaliteitsverhouding is daarbij essentieel. Als het te duur of is of de kwaliteit laat te wensen over zullen kopers toch de neiging hebben elders te shoppen.