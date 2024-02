Nyck de Vries moet ruim 1 miljoen salaris inleveren

Een nachtmerrie voor de Nyck de Vries, hij moet zijn geld van vorig jaar eventjes inleveren.

Het is het hoogst haalbare niveau voor een autocoureur: Formule 1. Ondanks dat je ook in de klasses eronder enorm goed kunt verdienen, gaat er niets boven de Formule 1. Het is de ultieme droom voor elke coureur. Voor Nyck de Vries eindigt de droom een beetje in een nachtmerrie.

Hij moet namelijk (een deel) van zijn salaris gaan inleveren aan Jeroen Schothorst. Jeroen Schothorst (niet te verwarren met Amersfoort Schothorst) is een vastgoedondernemer die De Vries financieel ondersteunde. In de autosport verdien je in de opstartklasses heel weinig of beter gezegd: je moet geld meenemen.

Zeker als je niet bij een talentenprogramma van een groot automerk of raceteam zit. In 2017 haalde McLaren zijn handen van De Vries. Dit betekende dat Nyck kon gaan en staan waar hij wilde, maar dat hij financieel zich zelf moest bedruipen.

Jeroen Schothorst

Als jonge coureur kon hij dat natuurlijk niet, dus kwam Jeroen Schothorst to the rescue om Nyck te bedruipen (dat klinkt viezer dan dat het is). Dat deed Jeroen via Investrand. Deze maatschappij investeerde in Nyck, met natuurlijk als doel om De Vries naar de F1 te krijgen. Mocht dat lukken, zou Investrand 50% van het salaris van de Vries ontvangen. Een voorwaarde was dan wel dat De Vries voor 2023 F1-coureur moest zijn geworden. Dus als hij in 2023 F1 coureur zou worden, hoefde hij niets te betalen. Dan zou Investrand het als verlies afboeken.

Je voelt natuurlijk al aan je water waar het misgaat: was hij tijdens de GP van Italië 2022 wel of geen Formule 1-coureur? Investrand zegt van wel, de advocaat van Nyck de Vries zegt van niet. De Vries was reserverijder en in die hoedanigheid reed Nyck die race. Kortom, voor beide gevallen valt iets te zeggen, maar wie heeft er nu gelijk?

Nou: dat is nu bekend! De rechter oordeelt dat Nyck de Vries in 2022 wel degelijk een Formule 1-coureur was. Dit betekent dat hij het geld dat hij hieraan heeft verdiend, voor 50% moet delen met Investrand. Let op: het gaat om AL het geld dat Nyck heeft verdient vorig jaar. Dus ook zijn sponsorinkomsten moet hij delen met Investrand. Ook de 250.000 euro die Investrand investeerde in Nyck, moet hij betalen (met rente). Website Formule 1 . nl meldt dat het bij elkaar om ruim 1 miljoen euro zou gaan.

Nachtmerrie Nyck de Vries

Kortom, een nachtmerrie voor Nyck de vries en reden voor een feestje voor Investrand. Uiteraard kan Jeroen Schothorst het niet laten om toch een paar sneren uit te delen naar het team van De Vries.

We hebben Nyck op een cruciaal moment in zijn carrière ondersteund, toen niemand anders dat meer wilde doen. Jeroen Schothorst, niet de neef van Jeroen Vathorst.

BAM! Dus NIEMAND geloofde in Nyck, maar Jeroen wel. Jeroen is goed. Dankjewel, Jeroen.

… Dat neemt niet weg dat ik Nyck al het mogelijke succes toe wens in het vervolg van zijn nu al indrukwekkende autosport carrière, al zal die niet meer in de Formule 1 zijn Jeroen Schothorst, wijst er even fijntjes op dat Nyck GEEN F1-coureur meer is.

Het leek allemaal goed te gaan met de de Fries. Nyck werd (uiteindelijk) Formule 2-kampioen én Formule E-kampioen. Daarmee was hij eerdere wereldkampioen in een Formule-klasse dan Max Verstappen. Knap! Vervolgens was hij test- een reserverijder voor diverse Formule 1-teams. In die hoedanigheid zag hij zijn kans schoon door Alexander Albon te vervangen bij Williams voor de GP van Italië 2022, waar Nyck pardoes twee WK-punten in de wacht sleepte.

Overigens valt er voor Investrand zeker iets te zeggen. Het is een zakelijke beslissing geweest en Team De Vries heeft die 250.000 euro aangenomen.