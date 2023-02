Dit is de nieuwe helm van Nyck de Vries

Nyck de Vries moet net als Max Verstappen nu natuurlijk ook een helm hebben met Red Bull branding erop. Dit is ‘m!

Nyck de Vries gaat dit jaar beginnen aan zijn eerste volle seizoen in de Formule 1. De man die vorig jaar al zijn eerste race reed op het circuit van Monza, heeft er even op moeten wachten. De man uit Sneek maakte de sprong van het karten naar de autosport al in 2012. De twee jaar jongere Max Verstappen deed dat in 2014, maar begint dit jaar alweer aan zijn achtste seizoen in de F1. Maar goed, Max is dan ook wel de uitzondering ‘naar de andere kant’.

Na omzwervingen in de Formule Renault, Formule Renault World Series (3.5), GP3, Formule 2, Formule E en het WEC brengen Nyck nu alsnog naar de koningsklasse. Ook al omdat hij zowel in de Formule Renault 2.0, Formule 2 en Formule E ook titels wist te pakken. Na het optreden in Monza vorig jaar sloeg het sentiment in de paddock opeens opeens om van ‘die hebben we al gewogen en net te licht bevonden’ naar ‘hoezo rijdt deze man eigenlijk geen F1?’. Ondanks de links met Mercedes (en daarmee met Williams, Aston Martin en McLaren) ging Alpha Tauri uiteindelijk aan de haal met de Vries.

Bij zo’n nieuw avontuur, hoort ook een nieuwe helm (tegenwoordig). Nyck had altijd een overwegend blauw design met de Friese Pompeblêden prominent aanwezig op de slapen. In de Formule 2 was de helm nog donkerblauw, in de tijd van Mercedes lichter blauw. Hieronder een plaatje van de helm die Nyck in de Formule E gebruikte.

De Alpha Tauri helm is dus duidelijk anders geworden, zowel qua kleurstelling als qua design. De kleuren van het team zijn dominant aanwezig, zoals we dat kennen van de coureurs in dienst van Red Bull. Zo te zien hebben de Friese waterplanten afgedaan. Tenzij er nog eentje achterop de helm zit die we niet kunnen zien. Nycks persoonlijke sponsor Northwave Cyber Security neemt de plek in waar bij Max Verstappen Jumbo staat. Stiekem vinden wij de helm van Tsunoda (hieronder) mooier. Maar ach, het gaat erom dat Nyck dat andere interne teamduel wint natuurlijk.