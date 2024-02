Eindelijk is de BMW M2 helemaal af zoals die moet zijn

Kijk, de BMW M2 is helemaal af, precies zoals je ‘m wil hebben. Strik eromheen doen!

De BMW M2 zal de geschiedenis in gaan als een van de laatste echte BMW‘s. Het is namelijk een compacte coupé met zes-in-lijn, achterwielaandrijving en eventueel zelfs een handbak. Dat klinkt als een bijzonder vermakelijk pretpakket en dat is het dan ook.

Maar er is zeker ruimte voor verbetering mogelijk en bij Manhart geloven ze dat ze daar op de juiste wijze invulling aan hebben gevonden. De tuner uit Wuppertal met een voorliefde voor BMW’s (ze doen tegenwoordig alle merken met veel paardenkrachten) heeft een M2 gekocht en daarmee zijn ze aan de slag gegaan.

BMW M2 helemaal af

Dat is best bijzonder, want in de meeste gevallen zijn de auto’s die je ziet van tuners – die geen ABT, Brabus of AC Schnitzer heten – namelijk vaak klantenauto’s. Bij Manhart zijn ze echter bezig met een project en dat is om zoveel mogelijk onderdelen te ontwikkelen voor de juidige BMW M2 (de G87 generatie).

De eerste stap die Manhart maakt is een vrij milde stap, maar het lijkt erop dat de BMW M2 helemaal af is, zoals deze hoort te zijn. Nu waren er ze natuurlijk er al mee bezig, maar dat waren slechts renders. Eigenlijk heeft Manhart de M2 op diverse punten net eventjes iets beter gemaakt, zonder daarin te ver te gaan.

Laten we beginnen met de motor. De S58B30 heeft dankzij de MHTronik-module 560 pk en 650 Nm. Dat is echt meer dan voldoende om lol te hebben met zo’n auto. Standaard is de motor teruggetuned en dat merk je wel een beetje als je doorhaalt in de toeren. Er komt bovenin gevoelsmatig vrij weinig extra vermogen ‘bij’, wat dus niet gevoelsmatig is maar ook daadwerkelijk het geval.

Minder discreet

Ook is de standaard M2 een tikkeltje discreet op auditief gebied. Dat pakken ze aan bij Manhart door de M2 te voorzien van downpipes met HJS-racekats, zodat je de auto alsnog door de TUV kunt halen. Ook is de uitlaat aangepast, met nieuwe eindpijpen die elk 10 centimeter meten in diameter. Precies, die zijn vuistdik! Of – zoals mijn zus zou zeggen – puistdik. Mocht je meer willen (geluid, niet mijn zus) dan kun je ook kiezen voor racekats of een OPF-delete. Beide zijn niet TUV-geprüft.

Dat is wel het geval met de wielen. Bij Manhart doen ze niet aan die maffe hoogteset die BMW standaard wel levert. Bij een Porsche 911 misstaat het niet (visueel en letterlijk veel gewicht op de achteras), maar bij een normale auto staat het een beetje raar. In dit geval meten de wielen rondom 21. De ET-waarde is goed gekozen, want ook hier zien we niet het probleem met de wielen die (veel) te ver naar binnen staan, zoals bij het standaardmodel. Het is overigens wel een breedset. Voor zijn de wielen 9 inch breed, achter 10,5.

Ook qua uiterlijk is de BMW M2 helemaal af

Naast de wielen zijn er nog meer visuele aanpassingen. Zo kun je zien dat de MH2 560 (zoals de M2 van Manhart officieel heet) een stuk lager ligt. Dat is gedaan middels een KW Variant 4-schroefset die je op allerlei manieren kunt instellen. Verder zijn er de nodige koolstofvezel versiersels voor de grille, luchtinlaten, spoiler, diffusor en ga zo maar door. In in het interieur wordt je verblijdt door originele Manhart vloermatten! Alle producten zijn per direct te bestellen!

Dit is dus een testcase voor Manhart. Meerdere ingrepen zullen uiteraard volgen. Naast een BMW M2, hebben ze overigens ook een BMW M3 Touring in de vloot, dus als daar iets tofs mee gebeurt, laten we het jullie zo spoedig mogelijk weten!