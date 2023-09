Formule zitje De Vries bij fabrieksteam, eindelijk!

Eindelijk heeft Nyck de Vries een Formule zitje bij een fabrieksteam te pakken!

het is een understatement om te zeggen dat Nyck de Vries er een rampenseizoen op heeft zitten. Hij begon dit jaar bij AlphaTauri in de Formule 1 en die sessie was niet enorm succesvol. In tien races pakte hij nul punten en was hij nauwelijks sneller dan zijn teammaat. Nu moeten we erbij zeggen dat Yuki Tsunoda maar 3 puntjes had en ook de grootst mogelijk moeite had met die zeepkist van het team uit Faenza.

De Vries kreeg zijn congé en Ricciardo mocht een rentree maken. Wat De Vries ging doen, was eventjes niet bekend. Nu wilde de coureur waarschijnlijk even uit de schijnwerpers op vakantie kunnen gaan en vervolgens de mogelijkheden verkennen, zoals een nieuwe opleiding.

Formule zitje Nyck de Vries

Nu heeft Nyck de Vries een stoeltje te pakken bij een fabrieksteam! Gefelicteerd! Hij gaat rijden voor het team van Mahindra Racing in de Formule E. Dat is op zijn minst een bijzondere keuze. Nyck de Vries is namelijk al Formule E-kampioen. Hij reed toen voor het beste team: Mercedes.

Mahindra is niet echt het beste team van het veld. Lucas di Grassi pakte vorig jaar een derde plaats in Mexico (de openingsrace van het seizoen 2022 / 2023) en af en toe pakte Lucas samen met Oliver Rowland wat puntjes voor Mahindra, 41 in totaal. Daarmee eindigde Mahindra vlak achter Nio en voor ABT Cupra (dat laatste was).

Prima beslissing

Is het nu een slechte beslissing van Nyck? Nee, zeker niet. Mahindra is een gigantisch groot automerk (niet in Nederland) en zal Nyck absoluut goed betalen. Sowieso kan Nyck wel wat eisen, want hij is kampioen in deze klasse geweest. Hij zou het team dus bij de hand kunnen nemen.

Daarnaast is het operationeel ook een slimme keuze. Formule E begint pas laat in het jaar en stopt in het voorjaar. Dus dat betekent dat Nyck alsnog alle ruimte heeft voor andere raceklasses. Ondanks dat het in de Formule 1 niet helemaal gelukt is, is Nyck alsnog beter dan 99,5% van de coureurs. Dus onder de F1 is de Fries alsnog een enorme aanwinst voor elk team met serieuze aspiraties.

Nyck de Vries zal dit seizoen samen met Edoarda Mortara gaan rijden.