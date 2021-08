Maken of kraken, deze speciaal gemaakte Cullinan

Bij speciaal gemaakte auto’s is het altijd maar afwachten wat ervan terecht komt. Zo ook bij deze Rolls-Royce Cullinan. Wat vind jij ervan?

Stel je even voor. Je bent een Arabische oliesjeik. Of een voetballer van een Engelse Premier League club. Of je hebt in 2009 voor een paar duizendjes aan Bitcoins gekocht en gehouden. Kortom, je hebt veel en veel te veel geld. En er moet een auto komen. Wat gaat het dan worden?

Natuurlijk wordt dat een Rolls-Royce Cullinan. Punt 1 omdat je alle andere speeltjes-met-vier-wielen al hebt en punt 2 omdat zo’n Cullinan gewoon bij je status hoort. Mooi, hebben we die keuze al gehad.

Maar hoe ga je je dan onderscheiden

Als je bij het trainingsveld van je Engelse voetbalclub parkeert, zie je door de Cullinans het bos niet meer. Ok, de meesten zijn aangepakt door tjoeners als Mansory, maar er staan ook nog wat gewone exemplaren. In het zwart of parelmoer wit. Gewoontjes.

Je wil er dus uitspringen met jouw Cullinan, maar je wil hem niet compleet laten verkrachten door een tuner. Nee, een beetje fout mag best, maar ook jij hebt zo je grenzen. Wat moet je dan?

Gelukkig is er de RR Bespoke afdeling

Bij de afdeling Bespoke van Rolls-Royce kun je het namelijk (bijna) net zo gek maken als je zelf wil. Walvispenisleer op je hoofdsteunen? Doen ze niet moeilijk over. Vers geknuppeld zeehondjesbont om je stuur? Regelen ze bij Bespoke.

Maar ook voor iets triviaals als een kek kleurtje draaien ze bij Bespoke hun hand niet om. En ineens heb je het, als rijke stinkerd. Je gaat jouw Cullinan laten voorzien van een kleurtje dat niemand anders heeft. Dat daar wellicht een reden voor is, laat je maar even in het midden.

En dan krijg je dus dit

De Cullinan waar we het vandaag over hebben, is voorzien van de kleur Dusty Coral. Die houdt het in het midden tussen oranje en roze en verwijst naar -de naam zegt het al- de kleur van koraal. Daarmee val je tenminste op in Londen, Dubai of Silicon Valey.

En als je dacht dat ze bij Bespoke alleen de buitenkant hebben aangepakt, denk nogmaals. Ook het interieur moest eraan geloven. De 4 stoelen hebben leer in een corresponderende kleur en ook andere details zijn getooid in Dusty Coral.

Wat doen we ermee? Maken of kraken?

Wij op de redactie van Autoblog zijn het er niet helemaal over eens. Collega @willeme reageerde met zijn welbekende drama. Stampvoetend beende hij over de redactievloer, onderwijl raaskallend dat “als hij koraal had willen zien, hij wel naar the Great Barrier Reef was gegaan”, terwijl @jaapiyo de plaatselijke autospuiter belde om te zien of er voor zijn Porsche 944 ook zoiets mogelijk was.

Ondergetekende vindt het wel een geinige kleur. Als mannetje van 9 had hij zijn eerste paar All Stars in die kleur. In maatje 37, doch dit terzijde. Al werd die kleur toen nog gewoon ‘perzik’ genoemd. Dus onder het mom van jeugdsentiment zegt hij “Maken”.

Maar wat vindt het Nederlands publiek? Laat het weten in de comments!