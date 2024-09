Audi RS5 op Marktplaats heeft een vleugje Porsche

Kun jij zien wat er Porsche is aan deze Audi RS5 op Marktplaats?

Het is niet bepaald de meest geliefde generatie RS5. We hebben het over de laatste generatie, de huidige. Deze zal over een niet al te lange tijd afgewisseld worden door zijn opvolger. De A4 zoals we die kenden heet tegenwoordig A5 en daar komt ook weer een RS5 van.

Is het een te anonieme auto? Joost mag het zeggen. De generatie ervoor had zijn eigen groepje liefhebbers, de fraai vormgegeven coupé met de 4.2 FSI. Diezelfde motor lag in die tijdsgeest ook in de R8. Ja dat bekt toch allemaal wat lekkerder dan de opvolger met zijn 2.9 TFSI V6. Maakt het op de één of andere manier toch minder speciaal.

We zijn hier om deze generatie Audi RS5 toch wat liefde te geven. Wat iets dat minder speciaal is moet je zelf speciaal maken. Bijvoorbeeld door te shoppen bij Audi Exclusive. Dat is precies wat de eerste eigenaar van deze auto heeft gedaan.

Goed, het is niet de meest bijzondere kleur. Het is wel een Porsche kleur! Deze Audi RS5 is gespoten in de Exclusive kleur Kreide. Precies dezelfde naam als de tint van Porsche, in het Nederlands hebben we het dan over Krijt.

Ik hoor je denken, kies je een Audi Exclusive kleur, ga je voor grijs. Ik snap je, aan de andere kant kun je wel mooi zeggen dat je een Porsche kleur op je Audi hebt zitten. En eerlijk is eerlijk, Viper Green ziet er niet uit op een RS5.

De Audi RS5 met een Porsche kleur op Marktplaats staat te koop voor 115.900 euro. Deze occasion heeft 15.000 km gelopen en komt uit 2022. De auto zit lekker in de spulletjes met bijvoorbeeld het Audi Exclusive RS Interieur. Het oog wil ook wat hè. Kopen maar.