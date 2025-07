CODE ZWART: dit weekend is de zwartste zaterdag van het jaar!

Blijf nog wat langer op vakantie, ik herhaal…

Dames, heren, koeken en peren: het is zover. In aanloop naar de vakantieperiode deelde ik al met je wanneer de verwachte zwarte zaterdagen waren per vakantie- of doorreisland. Nu zijn we op het punt aangekomen waarop de zwarte zaterdag voor de deur staat. Ben je dus van plan om aanstaande zaterdag 2 augustus 2025 huiswaarts te keren, doe jezelf een lol en vertrek een dag eerder of later.

Volgens de ANWB gaat het op heel veel plekken vaststaan aanstaande zaterdag. Eén voordeel: zolang je stilstaat of stapvoets rijdt, kun je niet gepakt worden door een van de extra flitsers die langs de wegen staan tijdens de Europese flitsmarathon. Laten we eens kijken welke wegen in de vakantie- en doorreislanden vast komen te staan tijdens de zwarte zaterdag van 2025. We beginnen in de landen waar Nederlanders op vakantie zijn en komen steeds dichterbij huis.

Verkeersvoorspelling zwarte zaterdag 2025 in: Spanje

Frankrijk

Italië

Oostenrijk

Zwitserland

Duitsland

België

Nederland

Spanje

De Spaanse autoriteiten waarschuwen voor extra drukte op 2 augustus op ”wegen die kustplaatsen verbinden” op ”ongunstige tijden tussen 09:00 en 13:00 uur”. Die tijden zijn iets om te onthouden. Ook op wegen uit grote stedelijke centra is het extra druk. De drukkere wegen en knelpunten zijn waarschijnlijk:

AP-7 (Costa Brava tot Costa del Sol): vooral in de buurt van Barcelona, Valencia en Málaga

A-7: (het alternatief voor de AP-7)

A-1 en A-6: vertrek uit Madrid

Rondom Barcelona (C-32, B-20): vooral druk in de namiddag en in het weekend

Rondom San Sebastián en Bilbao op weg richting Frankrijk

Frankrijk

Om de verkeersdrukte nog wat verder op te voeren, krijgen veel inwoners van Parijs dit weekend vakantie. De ring om de hoofdstad krijgt dus waarschijnlijk te maken met te veel voertuigen. Maar de meeste vertraging wordt (uiteraard) verwacht op de A7, beter bekend als de Route du Soleil, tussen Lyon en Orange. Ook bij de grensovergang van Spanje naar Frankrijk zullen er files staan.

Aan de andere kant zijn er ook nog veel vakantiegangers op pad om de vakantie te beginnen. Daardoor denkt de ANWB dat de A10 richting Bordeaux en andere kustplaatsen extra druk zullen zijn. Het is het drukst op de Franse wegen tussen 08:00 en 14:00 uur. En denk eraan: let ook op voor de elektronische tol.

Italië

Toeristen aan en rondom het Gardameer die nog maar net zijn bijgekomen van de hagelbuien kunnen zich opmaken voor nog maar gedoe. Tussen Bolzano (Bolzen) en Verona is de kans groot dat je in de file komt te staan op de A22. In beide richtingen wordt zaterdag veel verkeer verwacht. Verder kun je stil komen te staan op de A1/A14 Milaan – Rimini en op de A4 Milaan – Verona – Triëst.

Oostenrijk

Anders dan in de andere reislanden verwachten ze in Oostenrijk dat de vakantiedrukte al op vrijdag begint. Dat komt mede doordat Verstappen-fans dan naar Hongarije zullen rijden voor de GP aldaar. De ANWB verwacht files voor de Tauern- en Karawankentunnel richting Slovenië (A10/A11) en de Oostenrijkse ARBÖ ziet nog meer problematische wegen:

Autobahn Pyhrn (A9), vóór de Klaustunnelketen en vóór de Bosrucktunnel en Gleinalmtunnel

Inntal-autobahn (A12) bij Innsbruck

Brenner-autobahn (A13), vóór het tolstation Schönberg en de wegwerkzaamheden voor de Luegbrug

Fernpassstraße (B179), met name vóór de grenstunnel Lermoos en Vils/Füssen

Zillertalstraße (B169)

Zwitserland

De moeder aller filewegen blijft toch wel de weg onder de Gotthardpass door. De vertraging kan in beide richtingen oplopen tot ruim twee uur volgens de ANWB. Oei. Wie toch over Zwitserland en de Gotthardtunnel wil terugrijden kan dit het best op een dinsdag doen of vroeg in de ochtend en laat in de avond, zeggen de Zwitserse experts.

Duitsland

In Baden-Württemberg en Beieren begint dit weekend de vakantie. Daarom wordt er extra drukte verwacht op wegen richting Italië en Kroatië. Daar zou je niet al teveel last van moeten hebben.

Helaas voor Nederlandse vakantiegangers zijn er ook veel Duitsers die huiswaarts keren. Voeg daar ruim 1.200 wegwerkzaamheden aan toe en je krijgt een heleboel opstoppingen. De ANWB verwacht vooral lange files rond de grote steden zoals Hamburg, Frankfurt en Neurenberg. Ten zuiden van München wordt het heel druk op de A8 richting Salzburg.

België

Ook dit jaar zal vooral de ring van Antwerpen een pijnpunt zijn voor bruingebakken Hollanders. Als je kunt, rijd dan op zondag. Dan rijden er een stuk minder vrachtwagens rond de havenstad. Daarnaast kan het extra druk zijn op de volgende Belgische wegen:

E17 Gent – Antwerpen

E19 Breda – Antwerpen

E25 Luik – Bastenaken (Bastogne) – Aarlen (Arlon) Knelpunt bij Luik (Liège) en bij aansluiting E411

E34 Eindhoven – Antwerpen.

E40 Brussel – Oostende. Knelpunten bij Merelbeke, Drongen en Aalter

E313 Antwerpen – Luik (Liège)

E411 Brussel – Namen – Luxemburg. Knelpunt bij Brussel

Ringweg van Brussel

Nederland

Wanneer de blauwe snelwegborden je terug verwelkomen in je thuisland hoef je nog niet van de files en opstopping af te zijn. Ook hier kun je stil komen te staan, mede door de vakantiedrukte. Op de volgende wegen loop je extra risico op files op de zwarte zaterdag van 2025:

A5 Amsterdam richting Hoofddorp, dicht tussen de knp. Raasdorp en De Hoek

A5 Hoofddorp richting Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10

A10 West richting Zaanstad, dicht bij de Coentunnel

A27 Breda richting Utrecht, tussen de knp. Gorinchem en Everdingen

Ondanks de overwegend negatieve insteek van dit artikel wens ik je een goede terugreis. Nu ik je toch spreek: let even op wanneer je gaat tanken op vakantie.