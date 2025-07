Nederlander koopt nieuwe hypercar van €1,4+ miljoen

Deze auto werd onthuld op Goodwood en gaat naar een Nederlandse eigenaar.

Op het Goodwood Festival of Speed waren weer tal van exotische hypercars te bewonderen. Het leuke is: één van deze hypercars is gekocht door een Nederlander. Hij kreeg zijn eigen auto voor het eerst te zien op Goodwood.

De auto in kwestie is de Praga Bohema. Praga is een historisch merk uit Tsjechië, wat tot de jaren ’40 auto’s bouwde. In 2011 pakten ze de draad weer op, aanvankelijk met raceauto’s. Van de raceauto kwam vervolgens een straatversie, maar in 2023 onthulden ze een auto die specifiek voor de straat ontwikkeld was: de Bohema.

Op basis van het uiterlijk zou je een V12 verwachten, maar de Bohema heeft ‘slechts’ een V6. Dit is het welbekende blok uit de Nissan GT-R. Dit is wel flink aangepast. Zo is de motor van de Bohema dry sump (in tegenstelling tot de GT-R) en zijn er twee nieuwe turbo’s gemonteerd. Dit resulteert in 710 pk en 725 Nm.

Dat zijn mooie cijfers, maar het wordt pas echt interessant als je het gewicht hoort. De Praga Bohema weegt slechts 982 kg. Daarmee knalt de Praga in een luttele 2,3 seconden van 0 naar 100 en ligt de topsnelheid op 305 km/u. Ook de aerodynamica is indrukwekkend: bij 250 km/u wordt er 900 kg aan downforce gegenereerd. Bijna net zoveel als het gewicht van de auto.

Dit specifieke exemplaar is uitgevoerd in groen, met details afgewerkt in bladgoud. Het interieur is ook stijlvol uitgevoerd in bruin alcantara met beige leer. Degene die deze auto zo heeft samengeteld is dus een Nederlander, die op Instagram als @thimothy_timboo door het leven gaat. Hij rijdt momenteel een Ferrari SF90, wat met 1.000 pk ook geen kinderachtige auto is.

Dit is trouwens niet de eerste Bohema voor Nederland. @mclarentwins nam vorig jaar de allereerste Praga Bohema in ontvangst. Beide auto’s staan nog niet op kenteken, dus het wachten is nu op de eerste Bohema op Nederlands kenteken. Dan weten we ook het exacte prijskaartje. We weten in ieder geval dat de auto zónder belastingen al €1,4 miljoen kost.

Foto credit: Jon Golden