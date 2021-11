Nederland wil in 2040 geen vieze vrachtwagens en bussen meer

Het initiatief vanuit Nederland om in 2040 alle vrachtwagens en bussen emissievrij te maken kon op steun rekenen van andere landen.

Ondertussen in Glasgow. Nederland heeft een initiatief bedacht om de transportsector binnen afzienbare tijd te vergroenen. Doelstelling is om in 2040 alleen nog maar schone vrachtwagens en bussen te laten rijden in ons land. In totaal zijn er vijftien landen die zich hebben aangesloten bij dit idee van Nederland. Het gaat hier om Oostenrijk, Canada, Chili, Denemarken, Finland, Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Schotland, Turkije, Uruguay, het Verenigd Koninkrijk, Wales en Zwitserland.

In 2050 naar nul uitstoot

De overeenkomst is onderdeel van een groter geheel om de de uitstoot van broeikasgassen door vrachtwagens en bussen wereldwijd naar nul te krijgen in 2050. Voor deze doelstelling is er vanuit gegaan dat vrachtwagens en bussen door bedrijven zo’n tien jaar in gebruik worden genomen. Dat betekent dat bedrijven in Nederland en de andere landen al tussen 2030 en 2040 moeten gaan investeren in emissievrije vrachtwagens en bussen. Men mikt op een doel om al tegen 2030 zo’n 0% van de nieuwe zware voortuigen uitstootvrij te hebben.

Investeren

De grootste uitdaging zit hem in de pegels. Het vereist grote investeringen vanuit het bedrijfsleven om over te stappen op waterstof of voertuigen op een accu. Het plan van Nederland is door de vijftien andere landen getekend. Nu is het zaak om een beleid uit te werken dat ook haalbaar is. Bedrijven als DHL, Heineken, Scania en BYD zijn tevens betrokken bij het initiatief om te kijken wat zoal mogelijk gaat zijn.

Als het wagenpark er vervolgens is, moet er ook een puike laadinfrastructuur zijn. Vandaag organiseert Nederland met de Amerikaanse staat Californië een aparte sessie in Glasgow om te babbelen over laadpalen.