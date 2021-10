Vieze dieselbusjes en vrachtwagens binnenkort uit binnenstad

Steeds meer vieze dieselbusjes en vrachtwagens mogen de binnenstad niet meer in.

Dan doet de overheid, de fiscus, je werkgever en de autofabrikanten nog zo jun best om iedere leaserijder in een elektrowaggie te zetten, dan wordt je in de binnenstad alsnog weggerookt.

Juist in veel steden zien we veel (relatief oude) vieze dieselbusjes en vrachtwagens (uiteraard ook op satansap). Dit naast de taxi’s die waarvan het roetfilter ruikbaar is verwijderd. Dan ben je zelf met een schone auto op weg naar kantoor, kunnen je kinderen die vieze dampen inademen. Het is toch een schande!

Vieze dieselbusjes

Dat is in elk geval wat veel gemeentes denken. Aangezien zij te maken krijgen met de problematiek die erdoor wordt veroorzaakt, zullen ze het wel weten. Zeker omdat het de gemeente is, die het probleem in de binnensteden kan gaan aanpakken.

Dat probleem moet worden aangepakt door de vieze dieselbusjes en vrachtwagens te weren uit de stad. Dat blijkt uit het rapport van Natuur en Milieu. Er zijn 27 gemeenten die plannen hebben gemaakt om paal en perk te stellen tegen de diesels. Het gaat om zogenaamde Zero Emission-zone. Daar kun je allen in komen met een voertuig dat géén directe uitstoot heeft. Alleen benzine en diesel is dus niet toegestaan, maar een PHEV die elektrisch rijdt weer wel.

27 gemeenten

Dit gaat sowieso gelden in de grote steden. Denk aan Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Haag Groningen en Tilburg gaan over tot een milieuzone. In totaal betreft het 27 gemeenten. De regeling wordt in 2025-2026 ingevoerd. Daarmee zou je denken dat de organisatie achter Milieu & Natuur heel erg blij is, maar dat is (nog) niet het geval.

Het gaat hen namelijk niet ver genoeg. Volgens de organisatie moeten de zones veel groter worden. Nu betreft het alleen de binnensteden. Dat is nog een te klein gebied. De organisatie stelt dat met grotere zones de vervoerders eerder overgaan op elektrische auto’s.

Het hele rapport kun je hier lezen!