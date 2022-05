Wolff vindt dat Verstappen makkelijk kampioen wordt

Toto Wolff vindt dat Verstappen het makkelijk heeft. Wij vind jij daarvan?

Afgelopen seizoen was er een verhitte strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De eerste seizoenshelft leek Verstappen met de RB16B de overhand te hebben, de tweede seizoenshelft was Lewis Hamilton aantoonbaar sneller met de W12.

Wolf vindt dat Verstappen het makkelijk heeft

Dit seizoen zijn de kaarten iets anders geschud. Verstappen is nog steeds erg snel (met name qua racepace), maar Lewis Hamilton heeft een trage auto en een beetje pech. Ergo, hij rijdt doelloos rond in het middenveld. Uiteraard geeft Toto Wolff niet op. Zo laat hij weten aan OE24. Wel denkt hij dat Verstappen vrij makkelijk kampioen gaat worden op deze manier:

Max heeft vorig jaar met een mindere auto met het mes tussen de tanden gereden en daardoor de wereldtitel gehaald. Nu heeft hij de snelste auto en gaat hem alles veel makkelijker af. Hij heeft het momentum mee. Toto Wolff, staat nu derde in het constructeurskampioenschap.

Toto geeft niet op

Uiteraard is de Oostenrijker absoluut niet van plan om het erbij te laten zitten. Hij ziet potentie in de auto. Die was er volgens hem op de vrijdag in Miami. Na een paar aanpassingen, bleek de auto ineens een stuk minder goed te functioneren. Vandaar de ietwat tegenvallende resultaten op zaterdag en zondag.

We hebben het seizoen totaal niet afgeschreven. We hebben pas vijf races achter de rug. Dan kun je niets afschrijven. Het kan zo weer onze kant op slingeren. Qua punten lopen we niet eens zo ver achter.



Barcelona wordt interessant voor ons, omdat we daar in februari getest hebben met een snelle auto. Daar willen we nu verder. Dat zou een mini-mijlpaal in de goede richting kunnen zijn. We nu nog slechts het derde team achter Red Bull en Ferrari. Toto Wolff, staat dus ook niet eens tweede.

