Prijs Ranger Raptor in NL best scherp

De prijs van de Ranger Raptor is niet verkeerd. Een benzine V6 voor weinig!

Pick-ups zijn in korte tijd enorm gegroeid. Voor een beetje Ford F-150 of Chevrolet heb je bij wijze een groot rijbewijs plus een vaarbewijs nodig om ze door het verkeer te mogen loodsen. In de tussentijd is de Ford Ranger gegroeid van compacte pick-up naar precies het goede formaat. Vandaar dat er nu ook ruimte is voor de kleinere Maverick.

NL prijs Ranger Raptor

Ondanks dat de F-150 Raptor ‘The Daddy’ is als het gaat om sportief ingesteld off-roaders, is de Ranger Raptor misschien wel de betere keuze. Van de vorige generatie was er al een Raptor, compleet met sportiever onderstel en ruige aankleding. Die was voorzien van een 2.0 bi-turbodiesel. De nieuwe top-Ranger heeft een 3.0 zescilinder op benzine! We wisten dat ‘ie naar Nederland zou komen en nu hebben we de prijs van de Ranger Raptor voor je!

Het apparaat gaat namelijk 54.700 euro kosten. Dan krijg je een dikke pick-up met 288 pk aan vermogen en 491 Nm aan trekkracht. Prestaties geeft Ford nog niet prijs, maar het zal ongetwijfeld indrukwekkend zijn om dit rijdende tuinhuisje naar de 100 te zien knallen. En het is een Raptor, dus ook op onverhard kom je ermee uit de voeten.

Nu te bestellen en configureren

Nu de prijs van de Ranger Raptor bekend is, kun je ‘m per direct te bestellen bij de Ford-dealer. De orderboeken zijn nu geopend. Als je er nu eentje besteld, ben je in 2023 de eerste die ‘m krijgt. Heb je toch liever een diesel? Goed nieuws, de 2.0 EcoBlue diesel met twee turbo’s komt later ook beschikbaar. Deze levert 213 pk en 500 Nm, precies hetzelfde als zijn voorganger.

Normaliter vergelijken we de auto in kwestie met enkele concurrenten. Echter, er zijn geen concurrenten. Het is de goedkoopste zescilinder benzine die je kunt kopen in Nederland! Dat komt natuurlijk door het ontbreken van BTW en BPM (die op uitstoot is gebaseerd). Altijd handig, zo’n bedrijfswagen. Nu de prijs van de Ranger Raptor bekend is, kun je ‘m ook samenstellen in de configurator.

