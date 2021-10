Dít zijn alle elektrische SUV’s voor onder 45.000 euro

Je wil een SUV, volledig elektrisch rijden én niet meer dan 45.000 euro uitgeven. Dan zijn er voldoende keuzemogelijkheden.

Als je naar aanleiding van bovenstaande eisenlijstje gaat shoppen, ben je zeker niet uniek. Elektrische SUV’s en crossovers voor minder dan 45.000 euro zijn populair. Niet alleen omdat daar tot en met 2021 een lekkere bijtellingsgrens ligt, ook omdat dit het segment is waar de auto’s relatief betaalbaar en toch volledig elektrisch zijn. Vandaar dat er door autofabrikanten goed op ingespeeld wordt.

Wij hebben even alle websites doorgenomen om voor jullie alle opties door te nemen die nog voor 2021 besteld kunnen worden. Er wordt in alle voorbeelden van de basisversie uitgegaan als het gaat om specificaties, al vermelden we het wel als je nog extra opties hebt voor onder de 45.000 euro. De auto’s zijn gerangschikt van goedkoop naar duur, zodat potentiële kopers precies kunnen stoppen wanneer je budget bereikt is.

MG ZS EV

31.985 euro

320 tot 440 km

Facelift binnenkort leverbaar

De goedkoopste van de elektrische SUV’s van minder dan 45.000 euro is de MG ZS EV. Deze Chinese inslag is welbekend: je hebt immers relatief veel auto voor zeer weinig geld. Alsof MG de EV 10daagse toejuicht is de vers vernieuwde versie deze week aangekondigd. Om te bestellen laat hij nog heel even op zich wachten, maar de – zeer schappelijke – prijzen zijn al wel bekend. De Standard Range mag namelijk mee voor 31.985 euro en dan heb je 320 km rijbereik. Voor ietsje meer heb je de Long Range, die komt 440 km ver en dat voor slechts 35.985 euro. De MG is niet het laatste woord in luxe en geweldig materiaalgebruik, maar als je echt veel bereik voor echt weinig geld wil, hoef je eigenlijk niet meer verder te scrollen.

Mazda MX-30

33.140 euro

200 km

Nu leverbaar

Voordat we gaan zeggen dat de Mazda MX-30 een slechte optie is, eerst even dit. Mazda wil met de MX-30 eigenlijk zeggen dat ze in het grotere plaatje nagedacht hebben. Als de kleine accu nog groter wordt, is de impact op het milieu om die accu’s te maken te groot. Dan verschuif je het probleem en los je het niet op. Klinkt leuk, maar het resultaat is duidelijk. De MX-30 is niet de beste optie als het gaat om cijfers. Hij lijkt een beetje met tegenzin gemaakt te zijn: ook al is 33.140 euro niet vreselijk duur, de actieradius van 200 km (wanneer echt alles meezit), is ook niet fantastisch. Goedkoop wel, value for money is discutabel.

Hyundai Kona Electric

Vanaf 33.995 euro

305 tot 484 km

Pre-facelift nu leverbaar, facelift binnenkort

Ook Hyundai lijkt van de EV 10daagse af te weten, want de Koreanen kondigden ook deze week de prijzen van de vernieuwde Hyundai Kona Electric aan. Met 33.995 euro koop je eigenlijk een soort combinatie tussen de bovenstaande MG en Mazda: iets meer interieur en ‘gadgets’ zoals de Mazda, maar het leunt qua specs voor je geld meer tegen de MG aan, met 305 km rijbereik voor 33.995 euro. Je moet voor de facelift nog wel even geduld hebben en ook de 64 kWh versie is nog even wachten. Als je niet van wachten houdt, kun je nu een pre-facelift scoren voor 36.795 euro (39 kWh) of 41.595 euro (64 kWh). Laatstgenoemde heeft 484 km rijbereik en dat is erg netjes. Hyundai geeft voor de pre-facelift een bonus van 4.000 euro retour, dus als je nú je slag slaat ben je voor 32.795 euro klaar. Verwacht de gefacelifte 64 kWh versie zo rond de 40 mille, al zijn die prijzen op moment van schrijven nog even een verrassing.

Opel Mokka-e

34.399 euro

318 km

Nu leverbaar

Als value for money je ding is, dan tellen we de Opel Mokka-e ook nog even mee in die categorie. Met 34.399 euro heb je nog een ruime 10.000 euro over in je budget van 45.000 euro en je krijgt een zeer respectabele 318 km rijbereik mee. Er zijn wel wat opties en pakketten die je kunt aanvinken, maar veel duurder dan 44.000 euro kun je de auto niet maken. Vink lekker alles aan wat je wil, of houd hem lekker goedkoop.

Peugeot e-2008

34.530 euro

326 km

Nu leverbaar

Je kunt ook even naar de Peugeot-dealer wandelen. De e-2008 is het broertje van de Mokka op het gebied van accu en motor, maar haalt net even ietsje meer actieradius voor net even ietsje meer geld. Het verschil ga je niet merken, dus baseer het vooral op of Opel of Peugeot betere koffie inschenkt in de showroom.

Kia e-Niro

Vanaf 35.995 euro

312 tot 455 km

Nu (nog) leverbaar

De basisversie van de Kia e-Niro is een directe concurrent van het bovenstaande PSA-tweetal. Vriendelijk geprijsd wat betreft elektrische SUV’s onder de 45.000 euro en een prima rijbereik: 312 km voor de versie met de 39 kWh accu. De e-Niro heeft echter voor dit geld een mooie optie: je kunt voor slechts 38.995 euro de ‘volledige’ versie krijgen. Dan krijg je een 64 kWh grote accu die 455 km ver komt. Eigenlijk is die veel interessanter in deze prijsklasse. Je krijgt trouwens wel een auto die een beetje op zijn return is, want Kia heeft een zeer potente nieuwkomer die je óók voor minder dan 45.000 euro kunt scoren: de EV6. Daarover later meer.

DS 3 Crossback E-Tense

37.490 euro

340 km

Nu leverbaar, net vernieuwd

Nog een PSA/Stellantis optie: we krijgen van de Fransen drie elektrische SUV’s die minder dan 45.000 euro kosten. DS heeft hun DS 3 Crossback net voorzien van een update. Daarmee nam het rijbereik een beetje toe en krijg je iets meer voor de vanafprijs van 37.490 euro. Daarmee is het van het PSA-gezelschap de duurste met het meeste rijbereik, maar de verschillen zijn nihil. Verwacht vergelijkbare techniek met de e-2008 en Mokka, met iets meer aandacht voor styling en een bijzonder interieur. Wel fijn: je kunt alle pakketten krijgen voor onder de 45.000 euro. Genoeg ruimte voor wat leuke aankleding dus.

Seres 3

37.995 euro

329 km

Nu leverbaar

De Chinese inslag zorgt voor een paar opties. In het midden vinden we deze Seres 3. Letterlijk in het midden, want wij kunnen niet heel veel dingen bedenken waarvoor je de Seres MOET hebben. Het is niet de goedkoopste, het rijbereik is niet het hoogst, hij is goed uitgerust maar verlegt geen grenzen, enzovoort. Laten we het zo zeggen: een rookworst van de Albert Heijn-slager is waarschijnlijk hartstikke lekker, maar er is een reden dat de HEMA-rookworst de beste blijft. Wel fijn: deze rijdende Albert Heijn-rookworst is in één versie beschikbaar en je mag alleen de kleur kiezen, dus je rijdt zo weg. Wel zo makkelijk.

Volkswagen ID.4 Pure

39.190 euro

344 km

Nu leverbaar

Eerlijk is eerlijk: we hadden deze ID.4 hoger qua prijs verwacht. Maar het is echt zo: de meest basale versie van de Volkswagen ID.4 zit onder de 40.000 euro. Dan krijg je een ‘Pure’ die 148 pk heeft en 39.190 euro kost, met een rijbereik van 344 km. Er is een tweetal andere versies die meer dan 45.000 euro kosten, waaronder de ‘Pro’ met 520 km rijbereik die nét daarboven zit. Als je toch ietsje meer wil van een ID.4 en onder de 45.000 euro wil blijven, kun je nog de Pure Performance kiezen. Dat is de standaard Pure met 170 pk en hetzelfde rijbereik.

Aiways U5

39.950 euro

410 km

Nu leverbaar

Nog een onbekend Chinees merk dat ons land wil veroveren: Aiways. Net onder de 40.000 euro en een rijbereik van 410 km is erg netjes. De Aiways U5 biedt net even ietsje meer waarde voor zijn geld dan bijvoorbeeld de Seres, maar wie een tikkeltje meer uit durft te geven heeft nog de keuze uit een paar interessante auto’s. Qua rijbereik is de U5 trouwens een goede optie, al komt een 64 kWh versie van de Kona of Niro net even iets verder en ook de MG ZS EV komt met zijn Long Range versie ineens goed in het vaarwater van de Aiways.

Lexus UX300e

39.990 euro

315 km

Nu leverbaar

We schroeven het rijbereik weer even een tandje terug, want dat is niet het speerpunt van deze Lexus UX300e. De UX Electric zit ondanks een flinke prijsvermindering aan de bovenkant van het spectrum qua prijs en je betaalt vooral voor het feit dat het een Lexus is. Maar goed, voor minder dan 40.000 euro een elektrische Lexus was voorheen onmogelijk en het kan fiscaal best interessant zijn. Dan moet je wel genoegen nemen met een kale versie.

Skoda Enyaq iV 60

42.180 euro

390 km

Nu leverbaar

Voor de Skoda Enyaq is die prijslimiet van 45.000 euro even een beetje ongelukkig. Op zich is de iV 60 zoals de basisversie heet prima: 390 km actieradius voor ietsje meer dan 42.000 euro. Maar de iV 80 is slechts 6.000 euro duurder en dan heb je een zeer fijne 537 km actieradius. Helaas passeer je door die 6.000 euro dus de grens van 45.000 euro, wat we voor dit overzicht van elektrische SUV’s wel aanhouden.

Hyundai IONIQ 5

43.500 euro

384 km

Leverbaar eind 2021

Als je net even wat meer auto wil maar niet boven de 45.000 euro wil komen, kun je nogmaals bij de Koreanen gaan shoppen. Zij bieden nóg twee elektrische SUV’s voor minder dan 45.000 euro. De IONIQ 5 van Hyundai is een bijzonder apparaat, maar onder de retro-achtige koets gaat wel prima techniek schuil. 384 km actieradius voor 43.500 euro is trouwens niet gigantisch, maar duurdere versies komen net als de Kona 480 km ver. De IONIQ is in vergelijking met de Kona net even wat meer auto voor je geld, maar qua EV-specs is er weinig verschil.

Kia EV6

44.595 euro

400 km

Leverbaar eind 2021

Ook Kia weet de EV6 nét onder de 45.000 euro te houden. Dan heb je wel de basisversie aller basisversies. Want ook al is dit net even iets meer auto dan een aantal opties in dit overzicht, qua cijfers wil je de EV6 GT of de versies met tegen de 530 km rijbereik hebben. Deze basisversie met 400 km is trouwens niet slecht, maar het valt tegen als je op zoek bent naar het meeste cijfers voor je geld. Maar wellicht ben je gewoon fan van het moderne interieur of het bijzondere lijnenspel en dan heb je voor 45.000 euro wel een erg mooie EV.