BMW i4 M50 is de eerste elektrische M, inclusief prijzen - Autoblog.nl

We blijven nog even in BMW-sferen want ook de i4 is in volle glorie te zien, inclusief de eerste elektrische M en de prijzen.

Ben je een beetje bekomen van het uitgesproken uiterlijk van de BMW iX? Misschien dat deze i4 wat beter op je netvlies ligt. Overigens is het nog steeds een BMW met een grote grille. Daar kun je niet meer omheen bij de huidige designtaal van de Duitse autofabrikant. De BMW i4 kenden we natuurlijk al, maar nu is het interieur, de prijzen en de uitvoeringen bekendgemaakt. Tijd om er eens in te duiken.

Over het interieur kunnen we heel simpel zijn. Dat toont grote gelijkenissen met het interieur van de BMW iX. Kijk vooral de Autoblog video van de iX even als je dit nieuwe BMW interieur ‘live’ wil ervaren. Voorlopig communiceert BMW twee uitvoeringen voor de i4. Het gaat hier om de i4 eDrive40 en de i4 M50. Laatstgenoemde brengt een primeur met zich mee. Het is de eerste volledig elektrische auto van BMW M. Ik zal vast niet de enige zijn die bij M50 denkt aan de zes-in-lijn motor uit de jaren negentig van BMW. Geen zes-in-lijn, maar wel een set batterijen en een elektromotor voor de i4.

Het gaat hier om een accupakket van 80,7 kWh om precies te zijn. Net als met de iX, kun je maximaal 200 kW snelladen met dit accupakket. In de praktijk betekent dit dat je in 10 minuten laden effectief 164 (eDrive40) of 140 km (M50) verder kunt rijden. Driefase opladen aan een AC-oplaadpunt gaat met een maximale capaciteit van 11 kW. De batterij volledig opladen op die manier neemt 8,5 uur in beslag.

Prestaties

Zoals gezegd zijn er twee modelvarianten. Instapper is de BMW i4 eDrive40. Deze levert 340 pk en 430 Nm koppel. Er is sprake van achterwielaandrijving met deze aandrijflijn en de WLTP actieradius bedraagt 590 kilometer. 0-100 km/u doet de eDrive 40 in 5,7 seconden. De topsnelheid is begrensd op 190 km/u.

Het topmodel is de i4 M50. De elektrische M levert 544 pk en 795 Nm koppel dankzij elektromotoren op de voor- en achteras. Net als met de Porsche Taycan heb je niet altijd al het maximale vermogen beschikbaar. Die 544 pk is slechts 10 seconden aan te spreken in de Sport modus. Door de extra power lever je in op actieradius. Het opgegeven bereik is 510 kilometer WLTP. Het sprintje naar de honderd is gedaan in 3,9 seconden. De topsnelheid is begrensd op 225 km/u. Daarmee is het een BMW M met de laagste topsnelheid in decennia. Voelt toch wat gek.

BMW i4 prijzen

Rest ons de prijzen te melden. De BMW i4 prijzen eDrive40 begint bij € 60.697. Voor de i4 M50 ben je minimaal € 73.496 kwijt.