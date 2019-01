Nederlander maakt nieuwe Alfa 33 Stradale

Geslaagd met een dikke G.

De Alfa Romeo 4C is een love it or hate it karretje. Nu ben ik zelf geen Alfa-fanboy (sorry) en ik voel dan ook weinig voor deze sportwagen uit Italië. Het concept op bovenstaande foto met in de basis een 4C is echter erg tof te noemen.

De auto is een idee van UgurSahinDesign uit Nieuwegein. Het project moet een moderne interpretatie voorstellen van de Alfa Romeo Stradale 33. De klassieker uit 1967 werd destijds getekend door Franco Scaglione. Het chassis van de Alfa 4C is volgens dit recept hetzelfde gebleven. Enkel de carrosserie is nieuw. UgurSahinDesign noemt dit ontwerp de Alfa Romeo “Nivola”, de naam verwijst naar de Italiaanse autocoureur Tazio Nuvolari.

Hoewel de 4C als basis dient, waren er volgens UgurSahinDesign de nodige uitdagingen om er iets realistisch van te maken. De originele Stradale 33 is qua proporties een andere auto, daarom is onder meer de kont van deze aangepaste 4C een stuk dikker geworden. Op dit moment peilt de Nederlandse designer naar interesse voor het ontwerp. Bij voldoende animo bestaat de kans dat het design in productie gaat, waarbij men gebruik gaat maken van carbon of aluminium panelen.