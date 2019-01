Rolls-Royce kan in problemen komen door Brexit-issues

Wel, niet, wel, niet. Het bedrijfsleven in Engeland wordt er niet vrolijk van.

Het Brexit-dossier is het gesprek van de dag. Niet alleen in Engeland. Ook hier in Nederland is er veel aandacht voor. Voor de Britse politiek is het een hoofdpijnstuk van jewelste geworden. Het bedrijfsleven in het land zou ook graag willen weten waar ze aan toe zijn, bijvoorbeeld Rolls-Royce.

Hoewel het merk valt onder de BMW Groep, is de cultuur en manier van zakendoen nog op en top Brits bij Rolls-Royce. De auto’s worden in Goodwood gemaakt en juist hier kan alle onduidelijkheid omtrent Brexit roet in het eten gooien. Een Ghost, Wraith, Phantom of Cullinan bestaan uit ongelofelijk veel onderdelen in vergelijking met een reguliere auto. Zeker door het vele maatwerk komt er veel kijken bij de bouw van de luxe Brit. Veel onderdelen komen uit het buitenland.

Rolls-Royce CEO Torsten Mueller-Oetvoes zegt tegenover Autonews dat de productie in problemen kan komen. Met een harde Brexit is er, zeker in het beginstadium, kans op vernieuwingen aan de grens. Rolls-Royce is bang dat grensvertragingen roet in het eten gooien. Onderdelen kunnen later binnen komen, waardoor de productie van de auto stil komt te liggen.

De Britse autofabrikant heeft geen enorme voorraadden aan spullen liggen. Bij Rolls-Royce werkt men op bestelling, omdat de auto’s zeer persoonlijk samengesteld kunnen worden. Je kunt niet precies dat ene tintje roze tapijt bewaren in een magazijn, terwijl de volgende dag een ander weer turqoise stoelen wenst. Daar komt bij dat het merk groeiende is, met onder meer de nieuwe Cullinan die het goed doet in landen als China.

Zelfs een uitbreiding van het magazijn zou niet helpen volgens de CEO. De meeste onderdelen die binnenkomen worden nog geen 24 uur opgeslagen, maar worden in rap tempo naar de specifieke auto gebracht. Welke keuze het Britse parlement ook gaat maken, Mueller-Oetvoes laat weten dat Rolls-Royce en zijn fabriek niet gaat verhuizen.

Foto: een statige combo via @protech op Autojunk