Goed nieuws en slecht nieuws over de Alfa Romeo 4C

Wat gaat er gebeuren met de kleine carbon-flitser van Alfa Romeo.

Zelf ben ik nog altijd groot fan van de Alfa Romeo 4C (rijtest), maar het model is niet bepaald een belachelijk succes geworden voor het merk. Tenminste, niet in financiële zin. De verkoopcijfers vallen tegen en de toekomst van het model is al enige tijd twijfelachtig. Alfa Romeo zou zodoende dan ook gestopt zijn met het ontwikkelen van een opvolger.

Maar Roberto Fideli, voorheen werkzaam voor Ferrari en BMW en tegenwoordig Chief Technical Officer van Maserati en Alfa Romeo, heeft nu toch wat goed nieuws in petto voor de liefhebbers. Alfa Romeo ontwikkeld de huidige 4C nog even door. Dankzij een update moet het lichtgewicht weer de strijd aan kunnen binden met onder andere de Alpine A110. Mogelijk krijgt de ‘baby-Ferrari’ zelfs een nieuwe motor:

We are coming back to Formula 1 and we need the 4C to be our halo car.

Mensen die echter nog steeds een heel klein beetje hoopten op een versie met handbak kunnen die hoop echter definitief laten varen. Fideli weet namelijk uit ervaring met de Ferrari California dat daar gewoon niet voldoende vraag naar is. Naar eigen zeggen gaf Ferrari destijds tien miljoen Euro uit aan de ontwikkeling van een handgeschakelde variant van de Cali en kozen vervolgens twee klanten daadwerkelijk voor de handbak. Overigens lopen de schattingen van hoeveel Cali’s er nu echt zijn met handbak naar goed Italiaans gebruik een beetje uiteen, maar dat terzijde. Hoe dan ook was het een pijnlijke financiële misser voor het doorgaans zo winstgevende bedrijf. Fideli wil die geschiedenis niet nog eens herhalen.

Het plan voor de geupdate 4C is dat ‘ie volgende herfst voorgesteld wordt, om vervolgens begin 2019 uitgeleverd te worden aan klanten. Bij Alfa is de haalbaarheid van dat soort doelen soms twijfelachtig, maar wij willen Fideli best wel op zijn woord vertrouwen.