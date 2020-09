Nederlander parkeert Ferrari 812 in de sloot [video] - Autoblog.nl

Een ongewoon gezicht. Een Ferrari 812 baddert in een vieze Nederlandse sloot na een ongeval.

Je kunt nog zoveel elektronische systemen hebben. Meer dan 800 pk op de achterwielen controleren is en blijft een lastige klus. De bestuurder van deze Ferrari 812 Superfast moest daar op de harde manier achterkomen nadat de supercar in een sloot eindigde.

Het voorval gebeurde afgelopen vrijdag bij de Noorderbrug in Obdam. Dat is een dorp, ongeveer een halfuur rijden ten noorden van Zaandam. Volgens het Noordhollands Dagblad zou de bestuurder verklaart hebben dat hij heeft moeten uitwijken. De bestuurder van de Ferrari zou zijn geschrokken van een wandelaar op de weg. Vervolgens verloor hij de controle over het stuur.

De politie onderzoekt de zaak. Wat in ieder geval opvalt is het enorme remspoor van enkele tientallen meters voordat de Ferrari 812 in de sloot eindigde. Deze crash is niet gegaan met een gangetje van 60 km/u, dat moge duidelijk zijn.

De supercar is niet helemaal koppie onder gegaan. Toch heeft met name de zware neus waar de V12 ligt veel water voor zijn kiezen gekregen. Met dit soort gevallen is het altijd nog maar de vraag wat er nog gered kan worden van de auto. Het goede nieuws is dat niemand gewond is geraakt bij het incident. Een bergingswagen heeft de Ferrari 812 uit de sloot gehaald.

Fotocredit: @17daan10 via Autojunk