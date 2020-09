Stand na GP Italië 2020 en 7 dingen die ons opvielen - Autoblog.nl

Zelfs zonder Red Bull kon je de race uitkijken. Deze was wel spannend! We hebben de stand na de GP Italië 2020 én zeven dingen die ons opvielen.

Eindelijk was er een race die werkelijk niemand had durven voorspellen. Je zou aanvankelijk denken dat Mercedes zou winnen en Verstappen met hangen en wurgen derde zou worden. Maar niets was minder waar. Toto Wolff was aanvankelijk nog vrij zeker over een goed verloop, maar het mocht niet baten.

Dankzij een rode vlag situatie werd de race compleet op zijn kop gezet. Bijna letterlijk, want na de herstart was de volgorde bijna omgekeerd. Leuk! Ook zorgt deze bijzondere raceuitslag voor behoorlijk wat mutaties in de stand na de GP Italië 2020. Maar eerst hebben we 7 dingen die ons opvielen aan de race:

GASLY GASLY GASLY!

Pierre Gasly won de race. De man die vorig jaar helemaal verguisd werd bij Red Bull. Nu was het niet alleen door de druk buitenaf, de Fransman presteerde gewoonweg niet lekker. Het zat overduidelijk tussen de oren. Want hij presteerde in het tweede gedeelte van het seizoen in de Toro Rosso beter dan het eerste gedeelte in de Red Bull. Deze winst is is bijzonder.

Jongste podium ooit

Het is sowieso het jongste podium ooit. Normaal gesproken tilt de 36 jarige Hamilton het gemiddelde lekker omhoog. Nu is het logisch dat de jonge garde wat meer achteraan rijdt en de oudere coureurs voor een top team, maar dankzij de extreme dominantie van Mercedes (en in mindere mate Red Bull en Ferrari) van de afgelopen zes jaar, waren we nauwelijks op de hoogte van wat erachter gebeurde.

Bottas is een maatje te klein

Dat Lewis Hamilton terugviel is logisch, gezien de straf die hij kreeg. Maar waarom stond Bottas niet klaar om de leiding over te nemen? Sterker nog, de Fin kwam niet eens in de buurt van het podium. Valtteri Bottas (we zijn aanbeland op Bottas 10.0) is duidelijk een maatje te klein ten opzichte van Hamilton. Precies wat ze bij Mercedes willen.

De laatsten zullen de eersten zijn

De B-teams waren beter dan de A-teams. Monza is een rare baan, zo blijkt. De klantenteams gingen namelijk beter dan de topteams. Alpha Tauri won (en Kvyat pakte ook punten), terwijl Red Bull eindigde met Zero Points. Alfa Romeo deed het beter dan Ferrari. Force India deed het beter dan Mercedes. En McLaren presteerde beter dan het fabrieksteam van Renault.

Gifbeker bij Ferrari is nog niet leeg

Je zou bijna een alu hoedje gaan opdoen. Waarschijnlijk kwam de pech van Vettel en Leclerc redelijk goed uit bij Ferrari. Beide auto’s werden compleet zoek gereden. Ja, ook door Alfa Romeo. Kimi Raikkonen kwam helaas net te kort om ook daadwerkelijk punten binnen te halen. De roze kranten zullen vandaag wel om moord en brand schreeuwen.

Reversed Grid

Het kan niet altijd een knotsgekke race zoals de GP van Italië 2020 zijn. Dat weten wij ook wel. Maar mocht de F1 besluiten om voor langere tijd de sport interessant te houden, zou een Reversed Grid kunnen zorgen voor meer actie op de baan. Nu zorgt zo’n vervalsing voor de sport voor kunstmatige lol, maar gisteren was het erg vermakelijk om twee uur naar kunstmatige lol te kijken. Altijd beter dan die twee uur durende doorsnee F1 middag met Olav Mol op de achtergrond.

En verder…

Er zijn zoveel dingen die nog meer opvielen. Renault (volgend jaar Alpine) had hier meer uit kunnen halen (zodat Cyril een tatoeage kan krijgen), het was de laatste race met een Frank en Claire Williams aan het roer en Pérez scoorde niet lekker. Maar we richten ons even op Verstappen, want die heeft een heel ongelukkig weekeinde gehad. Er ging het een en ander gruwelijk mis. Aan de ene kant zonde: want hét moment dat Mercedes het laat afweten, moet Red Bull profiteren, aan de andere kant is Monza nooit een baan geweest waar Red Bull lekker scoort. Dus als je dan een blauwe maandag-race rijdt in een Red Bull, doe het dan op Monza.

Rijderskampioenschap

Er zijn lekker veel mutaties. Allereerst pakte Bottas nuttige punten: hij staat nu ferm tweede in het kampioenschap, zeven punten voor op Verstappen. Verder zien we dat Stroll naar P4 klimt. De Canadees ontwikkelt zich beter en beter. Norris naar P5 is ook niet verkeerd. Deze twee heren duwen Albon naar P6. Au. Gasly is de grootste stijger, uiteraard. Ook Sainz doet goede zaken. Oneerbiedig gezegd: de rijders die dit weekend op podium stonden, stonden dermate laag, dat het niets uitmaakt. Als een ritzege in de Tour de France, stelt het uiteindelijk niets voor als je naar het grote plaatje kijkt.

Stand rijderskampioenschap na GP Italië 2020

Positie Coureur Team Punten 1 Hamilton Mercedes 164 2 Bottas Mercedes 117 3 Verstappen Red Bull 110 4 Stroll Racing Point 57 5 Norris McLaren 57 6 Albon Red Bull 48 7 Leclerc Ferrari 45 8 Gasly Alpha Tauri 43 9 Sainz McLaren 41 10 Ricciardo Renault 41 11 Pérez Racing Point 34 12 Ocon Renault 30 13 Vettel Ferrari 16 14 Hülkenberg Racing Point 6 15 Kvyat Alpha Tauri 4 16 Giovinazzi Alfa Romeo 2 17 Magnussen Haas 1 18 Latifi Williams 0 19 Räikkönen Alfa Romeo 0 20 Grosjean Haas 0 21 Russell Williams 0

Constructeurskampioenschap

Gek genoeg veranderde er vrij weinig in het constructeurskampioenschap. Alleen Renault en Ferrari hebben stuivertje gewisseld. De plaats voor de derde plaats in het kampioenschap is enorm spannend: McLaren, Racing Point, Ferrari en Renault presteren ongeveer even goed. Alpha Tauri kan bijna aanhaken bij het peloton.

Stand constructeurskampioenschap na GP Italië 2020

Positie Team Punten 1 Mercedes 281 2 Red Bull 158 3 McLaren 98 4 Racing Point 82 5 Renault 71 6 Ferrari 61 7 Alpha Tauri 47 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 1 10 Williams 0

Kwalificatieduel

Het enige goede nieuws voor Verstappen: hij was voor achtste keer op rij sneller in de kwalificatie dan zijn teammaat. Toch het eerste waarnaar men kijkt. Bij de meeste teams is de nummer 1 coureur wel duidelijk. Bij Alfa Romeo verwacht je eigenlijk dat een jong talent een antieke Fin om zijn oren rijdt, maar niets is minder waar. Norris en Sainz houden elkaar perfect in evenwicht, net als Stroll en Pérez.

De onderlinge stand in het kwalificatieduel sinds de GP België 2020 is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (6) Bottas (2) Ferrari Leclerc (6) Vettel (2) Red Bull Verstappen (8) Albon (0) McLaren Norris (4) Sainz (4) Renault Ricciardo (7) Ocon (1) Alpha Tauri Gasly (7) Kvyat (1) Racing Point Stroll (3) Pérez (3) Racing Point Stroll (1) Hülkenberg (1) Alfa Romeo Giovinazzi (4) Räikkönen (4) Haas Magnussen (5) Grosjean (3) Williams Russell (7) Latifi (1)

Snelste raceronde

Lewis Hamilton was verreweg het snelste op één ronde. Hij moest naar de pit voor een 10 seconde penalty, iets dat ze vaker mogen uitdelen. Hamilton toonde zijn klasse door sneller dan wie dan ook over Monza te vliegen. Het leverde hem uiteindelijk een handjevol punten op plus een puntje voor die snelste raceronde.

De onderlinge stand snelste raceronde na GP van Italië is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Hamilton Mercedes 3 Norris McLaren 1 Sainz McLaren 1 Bottas Mercedes 1 Ricciardo Renault 1 Verstappen Red Bull 1

Driver of the Day

Alle drie de podiumklanten hebben een geweldige prestatie geleverd. Lange tijd ging het erom spannen of Sainz of Gasly er mee aan de haal ging. Gelukkig won de coureur die de race won , ook de Driver of the Day-award. Sowieso: een coureur die lang na de ceremonie nog op het podium zit champagne te drinken, is een eindbaas. Leuk voor Gasly, want vorige race won hij de trofee ook al.

De onderlinge Driver of the Day stand na GP Italië 2020 is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Verstappen Red Bull 2 Gasly Alpha Tauri 2 Pérez Racing Point 1 Albon Red Bull 1 Vettel Ferrari 1 Hamilton Mercedes 1

Heeft de AB redactie de GP van Italië 2020 goed voorspeld?

Nee, totaal niet. Alle drie de F1-kenners zaten er mijlenver naast. Logisch, want iedereen die Gasly tipt voor de winst zou met een wit busje afgevoerd worden. De heren hadden een top 5 gemaakt, want het was te makkelijk (ze tipten Hamilton, Bottas, Verstappen). Het werd wat anders, alleen pakte Wouter 2 punten, Michael en Jaap allebei 1 schamel puntje.

AB-redacteur Punten Michael 52 Wouter 45 Jaap 33

Deze races zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender

13 september | GP van Toscane

27 september | GP van Rusland

11 oktober | GP van Eifel

25 oktober | GP van Portugal

1 november | GP van Emilio Romagna

15 november | GP van Turkije

29 november | GP van Bahrein

6 december | GP van Bahrein

13 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Toscane 2020 worden vrijdag 11 september verreden om 11:00.