Nederlander propt Golf R-blok in Volkswagen Touran

Het ideale familiebusje?

Als we het hebben over gekke autoprojecten dan moet je toch al gauw denken aan het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Rusland. In Nederland zijn er gelukkig ook nog wel andersdenkende autoliefhebbers te vinden, daar is deze Volkswagen Touran het perfecte voorbeeld van.

Het busje is namelijk serieus gepimpt, terwijl de ‘familiewaarden’ in stand zijn gebleven. Het reguliere motorblok heeft plaatsgemaakt voor de bekende 2.0 TFSI uit de Audi S3 en Volkswagen Golf R. Aan de hand van een kietelbeurt levert de viercilinder nu 373 pk en 475 Nm koppel op RON102 benzine. De 2.0 TFSI beschikt onder andere over de intake van een Golf R, de remmen van een Golf R, de intercooler van een Audi S3 en stage 2 motormanagement van JDEngineering.

Op het Driving-Fun forum laat een gebruiker weten dat de aanpassing nog een serieuze klus was. Vrijwel elk draadje moest omgezet worden bij de installatie van de nieuwe motor. Wat nog rest is een bezoek aan de RDW om het nieuwe vermogen te linken aan het kenteken van de Touran, zoals het heurt.

Fotocredit: JD Engineering via Facebook