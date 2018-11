Verzamelaar verliest miljoenencollectie (30+ auto’s) in bosbrand

Alsof de tragedie nog niet groot genoeg was.

De huidige bosbrand in Californië woedt al enkele dagen rond en nog altijd heeft de brandweer het vuur niet onder controle kunnen krijgen. Het dodental is inmiddels dusdanig hoog (tenminste 42 overledenen) dat de ‘Camp Fire‘ nu officieel gezien kan worden als de heftigste bosbrand die de staat ooit heeft meegemaakt. Tot de gedupeerden, waartoe tevens honderden vermisten en tienduizenden gevluchte personen behoren, kunnen we eveneens een enorme reeks prachtige auto’s rekenen.

Het is haast vanzelfsprekend dat er in de enorme bosbrand, die meer dan 117.000 acres (~500 km2) heeft veranderd in as, daar de desbetreffende omgeving zit volgepropt met welvarende mensen en bekende figuren. Zo weten we dat o.a. de muzikant Neil Young en 300-acteur Gerard Butler hun huizen hebben verloren. Minder bekend is Gary Cerveny, maar ook hij verloor recentelijk een aantal dierbare spullen in de vlammenzee. Zijn privécollectie, bestaande uit meer dan 30 auto’s, ging deze week op in de vlammen.

Het bericht is naar buiten gebracht door een bevriende garage waaraan Cerveny regelmatig een bezoek bracht. De zogenaamde Old Crow Speed Shop, van ontwerper en racecoureur Bobby Green, deelde gisteren met de wereld dat de collectie van de in Malibu woonachtige Cerveny inderdaad aan de bosbrand was ten onder gegaan. De collectie is enkele jaren geleden in zijn volledigheid door Hot Rod vastgelegd.

De collectie van Gary Cerveny was uitgebreid, uniek, kostbaar en bestond voornamelijk uit de fijnere Amerikaanse automobiel. Cerveny stond er samen met zijn vrouw om bekend dat hij verschillende straatlegale, klassieke raceauto’s in bezit had. Daarnaast had hij modellen als de jaren ’40 Ford van Hollywood-fenomeen George Barris, een Pontiac GTO uit ’65, een Dodge Dart uit ’66, een reeks IndyCar-racers, een originele Dodge Viper uit ’97 en een zeldzame Hudson Italia. Het huzarenstuk van zijn collectie was de Norman Timbs Special, een gestroomlijnde one-off.